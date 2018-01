Barcelona aposta per la tecnologia 5G

a Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la fundació Mobile World Capital Barcelona, la fundació i2CAT, el CTTC, Atos i la UPC van presentar, ahir, l'ambiciós projecte 5GBarcelona, que té per objectiu convertir la capital catalana i el conjunt de Catalunya en un centre de recerca i innovació en la tecnologia 5G. Una de les primeres fites de la iniciativa consisteix a captar els fons europeus del programa 5G-PPP (finançat per la Comissió Europea i la indústria TIC del Vell Continent) per als projectes que es desenvolupin a Barcelona relacionats amb la cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil. Els promotors de la iniciativa defensen que 5GBarcelona té possibilitats d'èxit ja que actualment entitats i centres de recerca ubicats a Catalunya participen en 22 dels 37 projectes del programa 5G-PPP que la CE ha finançat en els primers tres anys del període 2014-2019.



«Ingredients únics»

El director de la Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, va afirmar durant la roda de premsa de presentació del projecte que la capital catalana té «ingredients únics» per exercir el lideratge en relació al desenvolupament de la tecnologia 5G a nivell de l'Estat espanyol, europeu i també global. Més concretament, Grau va citar la capitalitat del mòbil i l'organització del Mobile World Congress –que se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març pròxims– com dos elements rellevants, però també la presència d'un ecosistema d' start-ups del sector tecnològic. «Hi ha una cursa mundial en aquests moments en què els EUA i Àsia han començat a córrer molt ràpid, però en la qual tenim també una oportunitat a Europa, i claríssimament a Barcelona, de liderar el desenvolupament de la tecnologia 5G». Sobretot «en els serveis als ciutadans relacionats amb el 5G, com la realitat augmentada, la mobilitat connectada o el desplegament de la realitat virtual en segments com la salut o l'entreteniment, on tenim empreses tractores i grans corporacions al nostre país que poden ser agents de canvi», ha argumentat Grau.

Al llarg dels mesos vinents, els impulsors de la iniciativa 5GBarcelona començaran a posar en marxa el pla d'acció que haurà de permetre el desplegament de la infraestructura experimental, identificar aquells sectors als quals donar suport i servei, incorporar altres entitats i empreses que hi participin i implicar-hi els ciutadans. Segons els promotors de 5GBarcelona, Catalunya és un territori de referència pel que fa a la recerca i desenvolupament en 5G, com ho demostra el fet que diverses entitats de recerca instal·lades a Catalunya han obtingut finançament per participar en 22 projectes dels 37 que s'han atorgat des del programa europeu 5G-PPP.



La Internet de les Coses

El sistema 5G ha de permetre un canvi tecnològic i la creació d'entorns tecnològics «intel·ligents» i indústries avançades al servei dels ciutadans i dels sectors econòmics emergents. El 5G facilitarà l'accés a l'anomenada Internet de les Coses (IoT, de les sigles en anglès), obrint pas a la generació de nous serveis en àmbits com el dels vehicles autònoms i connectats, els serveis basats en drons, la indústria 4.0 i l'accés a serveis remots d' e-health, segons els impulsors del projecte.