Missatgers amb cor

Des de fa un temps, pels carrers de la ciutat de Girona hi circulen uns tricicles elèctrics de color verd i blanc «El Tricicle Verd», projecte de l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, Ecosol. La proposta, pensada per a la distribució de mercaderies als centres de les ciutats tot utilitzant vehicles de càrrega elèctrica, va significar una opció més perquè persones en situació de vulnerabilitat social es puguin incorporar al món del treball. Ara, han sorgit a Catalunya algunes iniciatives similars i inspirades en la de Girona.

L'últim exemple el trobem a Lleida. La Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom (Llars del Seminari de Lleida) i les empreses d'inserció laboral Troca (Reintegra) i Troballes (Càritas) han creat «Missatgeria amb Cor», la primera empresa de missatgeria ecològica i sostenible de Lleida que neix amb el mateix objectiu que el de Girona: generar llocs de treball d'inserció, en aquest cas per a residents a les Llars del Seminari de la capital del Segrià i altres persones en situació de vulnerabilitat.

De moment, l'empresa s'ha posat en marxa amb quatre persones, tres d'elles són llocs de treball d'inserció. Missatgeria amb Cor només utilitzarà vehicles ecològics. És per això que començarà amb dues bicicletes, una motocicleta elèctrica i un tricicle també elèctric, cosa que garanteix d'aquesta manera les «emissions zero». Inicialment, només oferirà els seus serveis a la ciutat de Lleida però els seus impulsors no descarten poder ampliar en un futur l'àmbit d'actuació a municipis propers.

«Missatgeria amb Cor» és un projecte «innovador, ecològic i pioner» per donar un servei de missatgeria sostenible, eficient i segur a empreses, comerços i particulars i de la ciutat de Lleida, va destacar Carles Sanmartín, responsable de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom.

Per la seva banda, els representants de Troca i Troballes, Imma Escolà i Josep Fernández, respectivament, van posar de relleu que l'objectiu de la iniciativa és oferir una oportunitat laboral a persones en situació de vulnerabilitat, algunes de les quals residents a les Llars del Seminari de Lleida, la iniciativa social impulsada pel Bisbat de Lleida per oferir habitatge a famílies sense recursos i on actualment viuen 18 famílies (32 adults i 27 menors).

I és que la idea de posar en marxa el projecte empresarial «Missatgeria amb Cor» va sorgir entre els usuaris de les Llars del Seminari, que es van inspirar en iniciatives similars que ja funcionen arreu de Catalunya, com ara el de les comarques gironines Ecosol, de Càritas. Fernández va voler deixar clar que la iniciativa «no ve a substituir ningú sinó a ser complementària» dels serveis que ja ofereixen altres firmes de missatgeria. Per la seva banda, Escolà va subratllar que l'objectiu és «esdevenir un referent a Lleida» com a empresa de missatgeria «eficient i ecològica i que dona feina a persones necessitades».

La nova empresa començarà a oferir de forma oficial els serveis a partir de febrer i ja compta amb una important empresa entre els seus clients, ofereix tarifes adaptades a tot tipus d'enviament, en diferents modalitats com ara «24 hores», «en el dia», «express» o «immediata». També compta amb punts d'entrega de paquets en segon intent i recollida de devolucions.