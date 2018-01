«El que està passant és boira perquè tot acabi al mateix punt»

No el veig amb pinta de raper.

Perquè mai m'ha agradat gaire cridar l'atenció estèticament, el que m'agrada és fer música. De petit sí, duia roba ampla com manen els cànons. Ja d'adult, bé, de no tan jove, ja m'ha passat aquella fal·lera.

Treballar de cambrer li ha inspirat alguna història?

Treballar de cambrer em torna sociòpata (riu). M'agrada, el contacte amb la gent et posa en contacte amb tota una antropologia. En el xoc amb la gent et trobes de tot, i de passada t'ensenya a estar davant de la gent. Faig de cambrer des que tenia 16 anys i és una forma de vida, és una mica com treballar en una obra. Diríem que artísticament m'influeix pel xoc que suposa amb la societat.

Hi ha mala educació?

Molta, hi ha una increïble falta de respecte.

El hip-hop està vinculat a altres arts de carrer. Quines practica?

No faig grafit ni vandalisme urbà... ara. Quan vaig començar, sí, cantava rap, feia grafits, practicava skate... no em faltava res. Amb els anys et centres i et dediques només al que realment et mola.

O sigui: era un vàndal urbà?

No, més aviat era un rebel. El hip-hop parla del dret que tenim a prendre la nostra pròpia llibertat.

Com està de salut l'art urbà a Girona?

Mmmm, musicalment evoluciona. Fa set anys que soc a Girona, i els sis primers no hi havia res de res. Darrerament sí, el darrer any ha evolucionat molt el panorama artístic a Girona, el 2017 ha sigut el millor any de la història, per l'art de carrer gironí.

Defineixi la Girona cultural, si existeix.

Sí que existeix, sí. Sobretot en ciutats properes com Banyoles, Olot i Figueres, hi ha molt moviment artístic. Vaig viure un any a Múrcia, allà sí que no hi havia res.

Va haver de fugir de la policia, en els seus inicis?

En els inicis? No fa gaire. De fet, fa poc vaig fumar un porro al cotxe i vaig quedar tan grogui que vaig parar al costat de la carretera. Em van despertar els de l'ambulància tocant al vidre... acompanyats de la policia.

En què creu la joventut?

Hi ha dos corrents: els que s'adapten al capitalisme, perquè és el sistema en el qual han nascut, i una minoria que està disposada a obrir la ment.

Hi ha més problemes a la societat, a banda de la independència?

És clar que sí, i d'això parlen les meves cançons. Crec que tot el que està passant no és més que boira perquè tot acabi en el mateix punt, un cercle viciós. El procés no és més que una lluita de poders.

Què busquen els seus vídeos?

La hipersensibilitat, temes que xoquen i que ens havien passat per alt. Tots tenim a dins un sentiment que amb paraules no es pot expressar.