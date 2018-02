«A Catalunya no hi va haver rebel·lió, perquè no ha existit violència»

Carmen Tomás i Valiente (València, 1969) és professora titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears, on va arribar fa un any i mig des de la Universitat de València. Filla de Francisco Tomás i Valiente, president del Constitucional assassinat per ETA, en aquesta entrevista opina sobre si a Catalunya s'ha produït o no un delicte rebel·lió.



A Catalunya s'ha comès un delicte de rebel·lió?

A Catalunya no hi ha hagut rebel·lió, perquè requereix una violència que no ha existit i que hauria de ser contra les persones, no n'hi ha prou amb els episodis de força contra les coses. És un dels delictes amb penes més greus, i s'ha d'entendre en el context d'un aixecament de caràcter armat.

Un jutge del Suprem ha de saber si hi ha o no rebel·lió des del primer moment.

Cosa que ens porta a pensar que no hi va haver rebel·lió. Si existia el «pla preconcebut» del qual es parla en els autos, el més lògic hauria estat presentar la querella molt abans. No puc atribuir intencions, però es fa una interpretació incorrecta del tipus. Així ho vam manifestar 150 penalistes, però no se'ns va prestar massa atenció.

El «procés» transcorre a plena llum del dia.

I si tan clara estava la rebel·lió, és un delicte en què el Codi Penal té en compte els actes preparatius, la «conspiració per a la rebel·lió». I durant un procés tan llarg, no es va interposar cap querella.

El Suprem es guia per criteris polítics?

No m'agradaria posar en boca meva que un magistrat del Tribunal Suprem actua per motius polítics, però ha tirat per elevació. S'ha convertit en jurídic penal un problema polític, que no s'hauria de resoldre per la via judicial. El que ha passat no és equiparable a la rebel·lió o cop d'Estat del qual es parla, només està clara la desobediència.

No és el mateix Urdangarin que Junqueras?

A la gent li costa entendre que un condemnat a anys de presó no ingressi, però el cas d'Urdangarin a l'espera de recurs no és excepcional. Igualment penso que Junqueras no hauria d'estar a la presó. No hi ha indicis racionals suficients per a la rebel·lió, i tampoc es dona cap dels supòsits de la presó preventiva, ni risc de fuga ni de reiteració. I ho dic al marge de la simpatia personal pel procés, que en el meu cas no és especialment acusada.

El Constitucional presidit pel seu pare hauria dictat unes resolucions tan estranyes?

No ho contestaré respecte a l'època del meu pare, seria impropi. Jo hauria desitjat que la crisi catalana no s'enfoqués des d'un recurs continu al TC, que ha de solucionar o paralitzar. La meva idea és que hi ha d'haver una negociació política.

S'està restringint la llibertat d'expressió?

L'Audiència Nacional i el Suprem transiten per un camí molt perillós en aquests casos. Cal ser extremadament curosos a castigar delictes d'opinió, amb l'única excepció de la invitació directa a afavorir un clima de violència. Estic amb la neta de Carrero Blanco, no és desitjable que un raper estigui a la presó.

A vostè ja li va bé que tot el dret sigui penal?

Està passant, i no em va bé. Sembla que si no és delicte, no es fa res. S'utilitza un Dret Penal simbòlic, mitjançant el qual l'Estat dona a entendre que actua, però que és tècnicament deficient perquè es pronuncia a cop de cas mediàtic.

Qui exigeix que sigui així?

Ho demana una societat obsessionada amb la seguretat. Cada cop s'avança més en la intervenció del Dret Penal, i es castiguen conductes preparatòries sense esperar a la temptativa. És un Dret Penal expansiu.

És vostè una víctima del terrorisme?

Mai m'ha agradat aquesta expressió. La víctima és el meu pare, a qui van matar, i no vull aquesta etiqueta. Amb tot el respecte a les associacions de víctimes, cap dels quatre germans hem participat en elles.

Les víctimes han de dictar la política antiterrorista?

No. És un gran error. Ni en el terrorisme ni en res. El pare d'una nena violada no ha de participar en una comissió parlamentària sobre les penes corresponents a aquest delicte, com va arribar a passar.

Però vostè és penalista, a més de filla d'un assassinat per ETA.

Poc després de morir el meu pare, em van trucar d'una universitat del sud, perquè participés en un congrés sobre terrorisme. Em van dir que «ens encantaria que vinguessis, qui millor que tu», i els vaig replicar «ningú pitjor que jo». No he d'intervenir en assumptes de política criminal antiterrorista.

Baltasar Garzón diu que encara no s'ha recuperat de l'assassinat de la fiscal Carmen Tagle.

El portes aquí, sempre ho recordes i és una ferida, però no m'atreviria a dir que no m'he recuperat. Fas la teva vida i ets feliç. La família, els fills.

Ha llegit Pàtria?

No. He estat a punt algunes vegades, i els meus familiars l'han llegit, però m'allunyo una mica del tema del terrorisme. Hauré de llegir-lo.

Una professora de la UIB ha de conèixer el català?

Sí, perquè facilita la integració. El parlo com puc, però la gent t'agraeix l'esforç.

Es despenalitzarà algun dia l'eutanàsia?

Espero veure-ho, però no sé si ho veuré. S'hauria de demanar un major compromís dels partits d'esquerra.