n dia del mes d'agost de l'any passat, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona Eduard Berloso va anunciar una mesura interessant i positiva, com era la d'obligar els propietaris dels gossos a portar aigua per poder-la llançar immediatament damunt els orins dels animals. Actualment, les miccions dels gossos a les parets dels edificis és pràctica corrent i pel que es veu deu estar plenament tolerada, malgrat que l'ordenança municipal prevegi sancions per als infractors (els propietaris, no pas els gossos, és clar). Suposo que la revisió que inclourà el tema de l'aigua i la vigilància dels agents ambientals es farà aquest 2018 aprofitant que serà l'Any del Gos en l'horòscop xinès.

Efectivament, el divendres 16 de febrer començarà l'any nou xinès, que es correspon amb el 4716 del seu calendari lunar implantat tres mil anys abans de Crist per l'emperador Huang Tu i que és considerat el més antic dels que es coneixen. Segons la llegenda, Siddharta Gautama, Buda, quan era a punt d'emprendre el seu darrer viatge espiritual, va voler reunir com a darrera voluntat tots els animals de la terra, però només dotze varen acudir a la crida. El primer va ser la rata i després vingueren el bou, el tigre, el conill, el drac, la serp, el cavall, l'ovella, el mico, el gall, el gos i, finalment, el porc. En agraïment va convertir-los en símbols zodiacals i va atorgar-los el poder de governar durant tot un any sota la influència dels trets diferencials dels individus que naixerien sota el seu signe.

Hi ha moltes ciutats arreu del món amb colònies xineses importants que organitzen festivals i actes commemoratius amb l'arribada del nou any. A Girona l'any passat ja es va fer una primera i modesta celebració al carrer, però degut a l'èxit d'aquella primera trobada, enguany la col·lectivitat xinesa ha decidit tornar organitzar una festa pública, oberta i participativa. L'Associació de Xinesos de Desenvolupament Empresarial amb Chi Tung Law, Aton (restaurant Gran Muralla) i Fanxu Lee (restaurant Drac Paradís), junt amb altres empresaris xinesos, ha organitzat per al diumenge vinent, dia 18, una rua alegre i vistosa que sortirà de la plaça Constitució, passarà per la plaça Independència i arribarà a la plaça del Vi, on tindrà lloc l'acte de celebració amb actuacions culturals xineses. A partir de les 11 del matí, dracs, cants, balls, arts marcials i més de seixanta artistes participaran en un Festival de Primavera que sens dubte posarà una nota de color i d'optimisme a la ciutat, que bona falta fa en els temps que corren.

Segons els experts en astrologia, el signe del Gos és el més humanista de tots els que formen part del zodíac xinès. Una de les previsions d'aquest any diu que «no és bo pel Gos Terra emmarcar-se en nous projectes utòpics o participar en esforços més enllà de les particulars especialitzacions». Una altra afirma que «caldrà reinventar-nos i tornar a les prioritats. Retornar a la família com a base de la supervivència». Allò, però, en el que tots coincideixen és que aquest any que ara es comença sota el signe del Gos serà «un temps per ser més tolerant». No sé si els polítics coneixen aquestes propietats que es preveuen per a l'any xinès que ara comença, però potser fora bo que algun expert els ensinistrés en les bondats dels trets zodiacals que assenyalen els astres.

Cal esperar, doncs, que l'Any del Gos arribi amb els beneficis de signe humanista que assenyalen les estrelles i que el retorn a les prioritats més elementals presideixi les actuacions dels nostres polítics. En l'àmbit local, seria desitjable que es fessin realitat les promeses i, per tant, que ben aviat els senyals que els simpàtics cans deixen a fanals i edificis desapareguin fruit d'un major convenciment ciutadà abans de fer-se inevitable la patacada sancionadora. Bon any.