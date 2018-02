«Som xou» o com unir la passió pel patinatge i el periodisme

La gironina Clara Mendoza té dues passions: el patinatge, que practica des dels cinc anys (ara en té dinou), i el Periodisme, que estudia a la Universitat Pompeu Fabra (fa segon). L'oportunitat d'unir-les totes dues li va arribar aquest curs, quan dins de l'assignatura Teoria i tècniques del periodisme a internet els van encarregar, com a treball, la creació d'un mitjà de comunicació digital. Així és com va néixer Som xou, un bloc dedicat al patinatge i als grups de xou que, amb encara no un mes de vida, ja ha rebut més de 6.000 visites i s'ha convertit en un punt de referència obligat per als cada vegada més nombrosos seguidors d'aquesta disciplina. Allò que va començar a les aules de la Universitat ja ha sigut beneit tant per la Federació Espanyola com per la Catalana i els mateixos clubs són els primers que busquen contactar amb Mendoza, i les seves companyes, les barcelonines Laura Martín i Clara Melero, per donar una plataforma de llançament a les seves novetats. «De seguida vaig proposar crear un bloc sobre patinatge de xou perquè cobreix un buit, és un dels esports que té més llicències a Catalunya, però a l'hora de la veritat la difusió que té és la que és, tot s'ho endú el futbol», explica la jove patinadora gironina, que aquest cap de setmana participarà al Campionat de Catalunya, a Reus, amb el grup gran de l'AE Fornells. Com a patinadora, i també com a periodista, perquè tant ella com les seves companyes, que passaran el cap de setmana amb ella a Reus, tenen previst fer una àmplia cobertura de l'esdeveniment.

Formada al GEiEG, Clara Mendoza va sentir-se ràpidament atreta pels grups de xou, més que no pas pel patinatge individual. Ja ha participat en dos campionats d'Espanya, i no amaga que el repte seria arribar encara més lluny. Confessa que se sent «afortunada» de competir al costat de mundialistes, com són les patinadores del CPA Olot o el CPA Girona, i que sent «admiració» pels seus èxits. Per això hi veu un llarg camí per recórrer, en aquesta disciplina. «Catalunya, i més concretament Girona, és una potència en grups de xou, aquí tenim aquests clubs però també el PA Maçanet, el Bescanó... tot aquest patrimoni té ara una finestra per difondre's», relata la creadora del bloc. Mendoza, a diferència de les seves companyes, ha unit dues passions gràcies a Som xou. Martín i Melero, en canvi, tot just ara s'endinsen en el món del patinatge, que han descobert gràcies a la seva companya, i que mai han practicat. El mitjà digital també és a les xarxes socials de Twitter i Instagram. En el seu bloc es poden trobar notícies, calendaris i un llistat de clubs que competeixen a Grups de xou, entre altres informacions.

Clara Mendoza passa la setmana a Barcelona, pels estudis, i els caps de setmana ve a Girona per veure la família i entrenar amb l'AE Fornells, que estrena grup de xou gran aquesta temporada. Un projecte nou i innovador com el del bloc que codirigeix. De moment, esportivament les coses també funcionen. A Fontajau, el mes passat, van aconseguir un tercer lloc, per darrere del CPA Olot i del CPA Girona, amb el disc Provoca'm, i aquest cap de setmana, a Reus, l'objectiu serà intentar aconseguir un bitllet per als campionat d'Espanya. «Patino perquè m'omple, perquè em permet fer esport i també té una part artística amb el maquillatge, el vestit, el ball, que m'agrada molt», assegura. Es defineix extrovertida. Potser això també explica les seves ganes de deixar-se anar sobre els patins, i d'aprendre i voler explicar històries. «Vaig triar Periodisme per vocació. M'agrada transmetre i expressar-me i penso, encara que soni molt idealista, que comunicant i arribant a la gent es pot fer un món millor», destaca. El primer pas ja l'ha fet. Unint en un bloc les seves dues passions.