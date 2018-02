Càritas ensenya a menjar saludable pensant en la butxaca

Càritas Diocesana de Girona ha editat i distribuït un vídeo de marcat contingut didàctic, titulat 3 minuts per menjar bé, que projecta als Centres de Distribució d'Aliments (CDA), en tallers i xerrades dels seus projectes educatius i en espais dedicats a l'acollida sociolingüística, per tal de difondre els beneficis d'una alimentació saludable i equilibrada. Perquè, tal com remarca el gerent dels CDA, Caye Gómez, si bé el seu propòsit fonamental és atendre les necessitats alimentàries dels usuaris de Càritas, també ho és «donar-los eines de promoció personal, d'acompanyament i d'apoderament».

El material s'ha editat en català, castellà i àrab, els tres idiomes amb què l'entitat humanitària s'assegura que el missatge arribi a la immensa majoria dels seus beneficiaris; entre els quals l'any passat hi havia integrants de 47 nacionalitats diferents. Gómez informa que el 40% són famílies autòctones, que utilitzen les llengües catalana o castellana –també vàlida per al nombrós col·lectiu llatinoamericà de les comarques gironines–, i el 20%, persones provinents del Marroc; a molta distància, afegeix, hi ha usuaris de Gàmbia o d'Hondures, que representen entre un 5 i un 7% del total. Càritas Diocesana preveu que, al llarg de 2018, el vídeo arribarà al 80% de les persones que passen pels Centres de Distribució d'Aliments, que equivalen a una mica més de 7.000 famílies.

Perquè no es converteixi en «una mena de fil musical» al qual ningú presta atenció, el gerent dels CDA explica que durant l'espera per fer la compra, una tècnica de Càritas dinamitza l'activitat i convida a veure el vídeo i a respondre un breu qüestionari, «amb la finalitat que estiguin atents al contingut». A més, s'aprofita l'ocasió per plantejar la possibilitat de participar, en un altre moment, en tallers formatius per aprofundir en coneixements que els poden ser útils. Encara que la proposta és recent, ja que tot just s'ha posat en marxa aquest febrer, Caye Gómez assegura que ha tingut una resposta «interessant» de la gent, «tant davant del vídeo com de la possibilitat de formar-se després».

El binomi salut i economia sustenta el discurs de 3 minuts per menjar bé, que comença identificant la prioritat: seguir hàbits alimentaris saludables. En aquesta línia, la primera part del vídeo se centra en la importància de la varietat del menjar, que es col·loca en una piràmide de l'alimentació que distingeix els productes recomanables per al consum diari, setmanal i ocasional. La butxaca marca el segon bloc del muntatge, en el qual s'afirma que «per menjar econòmic cal menjar productes de temporada». I, finalment, Càritas subratlla la tesi principal de l'espot: «la combinació adequada dels aliments és clau per menjar saludable i econòmic».