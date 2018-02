Imatge i memòria

En alguna ocasió he parlat de la tasca important que està desenvolupant el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) que dirigeix Joan Boadas, un servei municipal es va crear el setembre de 1997 amb l´objectiu de conèixer, protegir, fomentar, i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge existent a Girona. Avui en dia el Centre té en custodia un total de 3.686.249 fotografies, 880 pel·lícules, 6.600 hores de vídeo i 1.365 documents sonors provinents majoritàriament de cessions privades. Des d´aquell Arxiu d´Imatges de l´ajuntament creat l´any 1982 s´ha fet una tasca continuada i efectiva, no només pel creixement espectacular del fons i la seva conservació, sinó en l´aspecte fonamental d´aquest servei ciutadà com és el foment de la presa de consciència pel que fa a la conservació del nostre patrimoni.

Amb motiu del vintè aniversari de la creació del Centre es varen dur a terme una sèrie d´activitats encaminades a donar rellevància i alhora difusió a aquest important patrimoni fotogràfic de la nostra ciutat. Tallers educatius, seminaris, conferències, publicació de llibres, tot un seguit d´actes que tenien com a objectiu posar de manifest la importància d´aquest servei municipal habitualment lluny del focus mediàtic. Gràcies a aquesta labor continuada s´han anat coneixent els treballs de professionals i comercials com els Unal o Narcís Sans, però també la fotografia d´afeccionat de Joan Masó o els treballs cinematogràfics malauradament poc coneguts i valorats de l´Antoni Varés.

Coincidint amb aquest vintè aniversari del CRDI s´ha endegat una col·lecció especial que aplega una mostra dels treballs de fotògrafs contemporanis que planteja la vinculació de la seva obra amb la ciutat. Així s´ha procedit a una selecció de treballs creatius de Josep Maria Oliveras, Jordi S. Carrera, Vari Caramés, Antonio Julio Duarte, Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Carles Pérez Siquier, Txema Salvans, Bleda y Rosa, Isabel Muñoz, Ferran Freixa, Manolo Laguillo, Marcel Font, Juan Manuel Castro Prieto i Israel Ariño, que tindrà continuïtat en el futur.

Més recentment, l´Ajuntament ha publicat el volum Foto Lux, amb una selecció de les fotografies preses en aquest establiment que hi havia a la plaça de l´Oli. L´autora del llibre, Montserrat Baldomà, ens recorda que darrere l´estudi de fotografia hi ha una història dilatada de més de setanta anys que comença el 1916 i s´acaba el 31 de juliol de 1989, quan tanca portes i el responsable del negoci, Josep Maria Sabench, decideix fer donació del fons a la seva ciutat. L´aparador d´aquesta casa era sens dubte objecte de curiositat per part de molts gironins que veien o esperaven veure el retrat posat a la vista de tothom de la filla, la mare o, simplement, el veí conegut que havia decidit passar per la botiga del senyor Sabench per fer-se un «retrato». Les nombroses fotografies de gent disfressada que conté el fons palesen, per exemple, la popularitat que tenien a Girona les festes de Carnestoltes abans de la Guerra Civil. Els retrats d´estudi que incorpora aquest volum són un compendi d´un treball eminentment professional però tanmateix artístic, innovador i alhora significatiu d´uns moments i d´una època. La fotografia de Carme Albertí, Miss Girona i Miss Catalunya el 1932 i 1934, és d´una bellesa plàstica insuperable, mentre que el rostre de Josep Cortés Pepet Gitano ens aporta aires de profunditat i de misteri i el del nen amb una cigarreta a la boca la realitat d´uns temps avui impossibles.

La pintura no va desaparèixer a finals del XIX amb l´aparició de la fotografia com algú va témer en el passat i aquesta tampoc desapareix amb l´arribada del fenomen digital i les noves tecnologies. L´art perdura en el temps i, amb ell, la pervivència del record i la memòria.