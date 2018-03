«Jo no compraria mai amor, però per internet encara menys»

Ja em perdonarà, però vostè fa més pinta d'anar d'hotel que de càmping.

Doncs també he estat a càmpings, no només en hotels. Cada cosa té el seu moment, i el càmping és una experiència diferent. Ara mateix, fa poc les meves filles han estat uns dies en un càmping de l'Aragó, guaitant voltors en un parc natural i vivint en tipis. Han tornat entusiasmades.

La massificació turística pot portar a morir d'èxit?

Com a mínim és un fenomen per reflexionar-hi, per no ignorar-lo. Jo, per exemple, ja descarto a anar a ciutats on sé que no podré descobrir res per mi mateix. No fa gaire, en una ciutat italiana de la qual no li diré el nom, vaig a anar a un monument i no el vaig poder veure, de la gentada que hi havia. Això és el que vull?

El comerç on-line està matant l' off-line?

Al contrari, l'està enriquint.

M'ho diu de debò?

Si es fa bé, sí.

Ja deia jo.

És clar, hi ha gent que no ho fa bé i fa al revés: amb el comerç off-line mata el comerç on-line. En tot cas, qui té mol·lècules i bits té la fòrmula guanyadora, no pas aquells que tenen només mol·lècules o només bits. Per què creu que Amazon s'ha gastat 13.000 milions per comprar Whole Foods Market? Ha vist que també ha de comerciar off-line.

El viatjant de comerç que va per tot Espanya venent tela de Sabadell, ha mort?

El venedor encara té futur, però serà diferent. El que ha mort és el viatjant que agafava comandes. Però no el que aporta valor al client, un viatjant que es troba més a prop d'un consultor. Ara, aquell que es limitava a apuntar «tres caixes de...» està acabat.

Què és l'últim que ha comprat en línia?

Acabo de comprar una estada durant les vacances d'estiu.

I el que no hi compraria mai?

Mmm... l'amor.

Doncs n'hi ha molta oferta.

(Riallada) No em refereixo al que diu vostè, sinó a l'amor de debò. L'amor de veritat necessita tocar-se. Bé, jo no compraria mai amor, però per inernet encara menys.