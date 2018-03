Ja veu com reacciona Espanya, sense necessitat de declarar-li la guerra.

Si jo fos un anglès convencional, que no sap res sobre Espanya, estaria molt sorprès. Fins i tot jo, que conec Espanya, estic quasi en estat de xoc. No m'esperava aquesta reacció... reaccionària. Per a mi, a Espanya hi ha hagut un cop d'estat.

Així de clar?

Literalment. El poder judicial, representat pel jutge Llarena, ha pres el control del país. El Govern no decideix res, ho decideix un jutge. En Llarena ha fet un cop d'estat. Si en Rajoy té un gram d'intel·ligència política, ha d'entendre que el que passa no és bo ni per a Espanya ni per a Catalunya. En Llarena és avui tan poderós que quasi em preocupa el que li diré ara.

L'escolto expectant.

Per mi, a qui s'ha de tancar a la presó és el jutge Llarena. Afortunadament avui torno a Londres, però si li surt de les pilotes, potser em demana l'extradició, perquè el jutge Llarena fa el que li surt de les pilotes.

Errr... sí, millor no perdi el vol, John.

Essent generosos amb ell, potser li hauríem de fer un estudi psiquiàtric, a veure com està del cap.

El Regne Unit hauria reaccionat diferent a la qüestió catalana?

Per favor! Com s'ha vist a Escòcia, si un problema polític s'ha de resoldre de manera política. L'espanyola és una democràcia immadura, jo em pensava que havia avançat més, però potser era massa esperar, si fa poc van tenir una guerra civil, i fa menys, en Franco. No rigui, ho dic seriosament.

És que m'agrada la ironia anglesa.

Quan llegeixo intel·lectuals espanyols ofesos, dient que Espanya és una democràcia moderna com qualsevol altra... Ho sento nois, us esteu enganyant. I el que passa a Catalunya ho està delatant.

Tanmateix, potser els polítics catalans van ser massa ingenus.

Per descomptat. No estic dient que un bàndol sigui atroç i l'altre perfecte. Personalment estic contra la independència, em sembla una cosa absurda i innecessària. Els polítics catalans han sigut irresponsables, infantils, immadurs, és un altre símptoma que la democràcia en aquesta part del món, continua a l'adolescència.

Ja podríem començar a créixer, no?

Allò de la DUI en base a un referèndum que mai no va ser un referèndum, és grotesc, estúpid i infantil. I a més, estàs joguinejant amb el tigre. Ja ho saps. Estàs tractant amb l'Estat espanyol, no amb el britànic. Jo no soc un britànic orgullós, però allà vam negociar amb Gerry Adams, i aquí a Arnaldo Otegi –que a diferència d'Adams no va participar en el terrorisme– el foten vuit anys a la presó.

Sí que és diferent, sí.

Un pobre raper mallorquí fa unes lletres estúpides, lletres que podria fer el meu fill, perquè a aquesta edat som tontos, i va a presó. A Anglaterra el raper més premiat és un que diu que s'ha de cremar Theresa May. És un tema d'estar segur de la teva democràcia i les teves institucions. Aquí hi ha inseguretat en tot això. La veritat és que la democràcia espanyola encara ha d'avançar, ha d'arribar a sentir-se adulta. Que fàcil hauria sigut, fa anys, resoldre políticament el tema català. Aquí no saben fer política.

Més exemples?

Surt un article al Times dient que a Espanya hi ha d'haver diàleg, i es posa tothom histèric. Si un diari espanyol escriu sobre el Brexit i el que hauria de fer la May, allà a ningú li importa un rave.

Vostè va conèixer Mandela. Alguns el comparen amb Puigdemont.

No li arriba ni... Miri, dir que li arriba als turmells, seria exagerar molt.