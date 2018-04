«Si em pregunta quin és el meu país, li diré que la Vall d'Aran»

Quan li pregunten de quin país és, què respon?

Depèn. Perquè si, per exemple, soc a la Xina i em pregunten de quin país soc, no els diré que soc de la Vall d'Aran, ja que no ho coneixeran. Segurament si tinguéssim una conversa més llarga, els ho podria explicar millor.

I si li ho pregunto jo, que no soc de la Xina?

Que soc de la Vall d'Aran, és clar.

La Vall d'Aran té dret a decidir?

Sí.

Troba gent que s'estranya quan la sent cantar en aquesta llengua rara?

He, he, sí, és clar. Hi ha gent que em demana per què faig això.

I què respon?

Que no tinc cap altra manera de fer-ho, és la meva llengua, en aquesta llengua sento, penso i somio. I també els explico que la música, per ella mateixa, és un llenguatge. Ens hem passat tota la vida escoltant cançons en anglès i altres idiomes, que no les entenem però ens agraden. L'idioma, per tant, no suposa cap barrera.

No és una paradoxa que essent d'una terra més aviat freda com la Vall d'Aran, interpreti sobretot ritmes càlids com rumba, soul o reggae?

Potser sí. La meva música és més aviat mestissa i s'hi poden entreveure influències de reggae, de hip-hop, de bossa nova, també de cançó d'autor, de ritmes africans...

El seu primer disc es titulava «Esperança». Encara en té?

I tant! Espero no perdre-la mai.

En què la té?

En moltes coses, sobretot en la vida. En la vida, en general.

Qui parla aranès/occità avui en dia?

A la Vall d'Aran els nens aprenen a llegir i escriure en aranès. És llengua vehicular a tota l'educació primària, i a ESO també s'ensenya.

Ja, però i en el dia a dia, al carrer?

Al carrer també es fa servir, però potser no gaire. Tothom el sap parlar, però ens falta alguna cosa que ens animi a utilitzar-lo més en la vida quotidiana.

Vostè el parla amb amics i família?

Sí, i tant, per mi és una llengua viva. La utilitzo cada dia.

Catalunya menysprea una mica aquesta llengua?

Home, faltaria destinar-hi més mitjans per desenvolupar-la millor. I a sobre, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei que declarava l'aranès llengua preferent a la Vall d'Aran.

A vostè no l'afectarà i continuarà cantant en aranès, suposo.

M'afectarà perquè hi cantaré encara amb més ganes.

Com el disc «Henerècla». Per cert: què significa?

Esquerda. Té una mica a veure amb el que em preguntava sobre l'esperança. Encara que tinguem un mur al davant, si hi ha una esquerda, ens deixa veure més enllà.