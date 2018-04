«Em gasto cada any entre 12.000 i 14.000 euros en fusta»

Ernesto Ezpeleta, «Bihurri» (www.bihurri.com) es dedica a tallar troncs, no per necessitat sinó per esport. Aquest aizkolari d'Eibar farà una exhibició al camp de futbol del Girona el dia 5, aprofitant que s'hi disputarà el partit Girona-Eibar

Amb destral? Un basc com Déu mana els partiria amb les mans, els troncs!

(Riu) Cagoendos (sic)! Si són troncs petits sí, que els partim amb les mans. Però els gruixuts s'han de tallar amb destral.

Sabria viure sense durícies a les mans?

No, perquè voldria dir que no treballo, que no tallo troncs, que és la meva vida. Sempre tinc durícies a les mans, sempre.

Com s'aficiona un nen a fer anar la destral en lloc de la pilota de futbol?

Ja vaig començar jugant a futbol, ja, a Eibar. Feia de porter. Però això és com tot, un dia proves de tallar un tronc, t'agrada, t'hi vas aficionant, i al final t'hi dediques.

Recorda el primer tronc que va tallar?

El primer... segurament que no, però sí que recordo que, com que era jove, em deia «això ho tallo jo pels meus collons, cagoendos». Amb el temps vas aprenent que requereix una bona tècnica.

I que les coses no es fan per collons.

Si les vols fer bé, no.

A vegades talla amb una sola mà. Ho fa per vacil·lar?

Tant de bo, ho hagués començat a fer per vacil·lar. No, és que un dia se'm va escapar el mànec de la destral i em vaig tallar cinc tendons d'una mà. Per no estar aturat, vaig començar a tallar amb una mà i prou, i he assolit alguns rècords del món.

Quin és el tronc més ample que ha tallat?

Un de cinc metres de perímetre. Vaig trigar poc més de tres hores. Rècord del món.

S'ha de tenir mala llet, per anar a cops de destral?

Jo tinc mala llet, quan soc a dalt del tronc. La canalitzo d'aquesta manera.

El vaig veure partir un cotxe en dos. El propietari li devia diners?

(Riallada) No, no. És per fer-ho més espectacular, però és molt més fàcil que un tronc. En una exhibició al Bernabéu, vaig partir un cotxe i alguns troncs, i la gent es va quedar amb la pijada del cotxe.

Ja té 52 anys. No hauria de plegar?

No, home. Encara em fa molta il·lusió, i el cos respon bé. Encara estic sempre pensant on anar a comprar troncs.

M'està dient que se'ls paga vostè, tot un campió mundial?

I doncs, què és pensa? Em gasto cada any entre 12.000 i 14.000 euros en fusta, entre exhibicions i entrenaments. A banda de les destrals, que costen entre 600 i 1.000 euros.

O sigui que no s'hi guanya la vida?

Ha, ha, ja pot comptar, d'això no es viu, cagoendos. Tinc la meva feina, relacionada també amb els boscos.