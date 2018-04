20 anys de cine

Aquest mes d´abril que avui s´acaba s´han complert justament vint anys des que el Museu del Cinema de Girona va obrir les seves portes a l´antiga Casa de les Aigües, un edifici de 2.500 metres quadrats que ara acull la màgia de la col·lecció Tomàs Mallol, milers d´objectes cinematogràfics i precinematogràfics que quatre anys abans, concretament el gener de 1994, l´Ajuntament havia decidit comprar per tal de crear aquest centre destinat a dinamitzar el món del cinema i dels espectacles visuals amb una programació continuada, d´activitats i serveis adreçada a tots els públics. Els dubtes i les vacil·lacions dels responsables municipals de Figueres, on semblava que inicialment havia d´anar a parar aquella col·lecció que es guardava en una nau de Sant Miquel de Fluvià, varen fer que l´alcalde, Joaquim Nadal, decidís intervenir i, finalment, portar a Girona no només la col·lecció sencera sinó també les ganes i l´empenta del propietari de la col·lecció per tirar endavant el projecte. Uns dubtes i recels semblants s´han manifestat darrerament a la ciutat de Figueres amb relació al Festival Mundial del Circ i, en aquest cas, l´alcaldessa Marta Madrenas també ha estat prou hàbil per negociar el canvi de localització del festival en favor de la ciutat dels quatre rius.

Com no podria ser d´altra manera, el Museu del Cinema ha volgut celebrar aquest aniversari amb cicles i activitats que, en el seu conjunt, reforcen aquesta idea de potenciar una oferta museística i de patrimoni cultural diferent, singular, amb una temàtica universal. Efectivament, vint anys enrere les propostes museístiques de la ciutat es decantaven cap a l´art i el patrimoni històric i monumental i, per tant, amb aquesta aposta es feia un pas important per col·locar el cinema en l´àmbit de la diversitat d´ofertes culturals en pla d´igualtat al teatre, la música, la literatura, o les arts plàstiques. Si a l´actual programació cultural de la ciutat hi trobem passis de cinema en versió original, cinefòrums, rodatges, una activitat constant al Truffaut, exposicions, cursos i conferències relacionades amb el món del cinema, ha estat en bona part gràcies a l´impuls que ha generat l´activitat constant d´aquest Museu del Cinema que Jordi Pons dirigeix amb l´encert i la dosi de passió pel setè art necessaris per fer aquesta feina.

Amb motiu d´aquest aniversari, el Museu ha programat una sèrie d´activitats que sens dubte ajudaran a ampliar l´eco divulgatiu de la seva proposta cultural. Així, per exemple, dins el cicle «En diàleg» l´11 de maig Sergi Pàmies pronunciarà una conferència sobre Cinema i Literatura i l´1 de juny serà Marcos Ordoñez qui parlarà sobre Cinema i Teatre. Un altre cicle, «Cinc seqüències per explicar una obra mestra», seran projeccions comentades on els ponents triaran una pel·lícula que considerin especial i elegiran cinc moments del film. Aquest serà el cas de La col·leccionista d´Enric Rohmer, que l´escriptora i artista multidisciplinària gironina Alicia Kopf comentarà el 17 de maig. Així mateix, es desenvoluparà la mostra de cinema independent «Invisibles», amb pel·lícules que no van tenir una distribució massiva més enllà del circuit de festivals però sí una gran acollida per part de la crítica, com la que tancarà el cicle el 24 de maig Los muertos del director argentí Lisandro Alonso. Paral·lelament, l´escola Agora de Girona col·labora en un projecte educatiu per educar l´alumnat en els valors que els permetin participar en la vida ciutadana a través de les imatges i l´origen del cinema. Finalment, l´activitat «Inèdits i rareses» serà una activitat especial de visites guiades que mostraran al visitant allò més amagat, ocult o curiós del contingut museístic. Un museu ben viu per uns primers 20 anys de cine!