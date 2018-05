Un enllaç a l'Albera de l'Empordà

Casar-se a l´Empordà, a l´interior de la comarca entre les muntanyes i la densitat de la natura, és possible gràcies a l´Hotel Can Xiquet de Cantallops. Des de fa quatre anys, aquest luxós hotel de quatre estrelles compta amb els espais necessaris per celebrar l´enllaç matrimonial somiat.

L´Hotel Can Xiquet és un espai amb encant i elegància amb una privilegiada ubicació, unes vistes meravelloses a l´Alt Empordà i a un pas de les millors platges de la Costa Brava.

L´establiment compta amb salons de banquets, terrassa, jardí mirador, zona enjardinada per a l´aperitiu, terrassa amb vistes a l´Empordà, pàrquing gratuït i fins i tot un heliport. Espais decorats amb cura per a una cerimònia idíl·lica.

L´Hotel Can Xiquet de Cantallops ofereix la possibilitat de poder llogar aquest emblemàtic indret per celebrar el casament a un preu molt competitiu i molt ben valorat pel que fa a qualitat/preu. Els nuvis només s´han d´encarregar de contractar el càtering. Les 27 habitacions que configuren l´hotel permeten que els invitats del casament puguin quedar-se a dormir i poder així gaudir tranquil·lament de l´enllaç. Envoltat de natura, les seves espaioses i modernes habitacions amb jacuzzi compten amb espectaculars vistes a la plana de l´Alt Empordà i al Mar Mediterrani, totes elles amb llum natural gràcies als seus grans finestrals. Entre les habitacions hi ha una suite nupcial per als recents casats.

A més, l´Hotel Can Xiquet de Cantallops ofereix la possibilitat de llogar tot l´hotel en exclusiva per al gran dia. Cal destacar que el complex disposa d´instal·lacions de lleure com una piscina d´aigua salada a l´aire lliure, una pista de pàdel i una zona de jocs exterior per als més petits. La regió, amb la proximitat dels Pirineus i de la Costa Brava, permet gaudir de múltiples activitats a l'Empordà d´oci a l´aire lliure, excursions a paratges naturals de gran bellesa, esports d´aventura o realitzar visites culturals per a tots els gustos.