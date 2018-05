«Una partida de morra crea tanta adrenalina com una de la Play»

Avui se celebra al barri de Sant Narcís el Juga Juga, una jornada dedicada als jocs tradicionals catalans. Entre ells es presentarà el joc de la morra, que Rafa Balagué i David G. Caballero intenten recuperar des de Sant Carles de la Ràpita. Fins i tot han publicat el llibre «Quina Morra!» (Col·lecció l'ermità)



Anem per feina: expliqui com es juga a la morra.

No sé si coneix el joc dels xinos.

Per favor! El dubte ofèn.

Doncs la morra ve a ser el mateix, però amb els dits. Els dos jugadors obren els dits, diuen en veu alta un número del 2 al 10 -el mínim és un dit cada un i el màxim, és clar, cinc- i guanya qui encerta el nombre de dits.

Ben senzill. D'on prové?

La referència més antiga que hem trobat és de fa 3.000 anys, a Egipte. En la tomba d'un alt dignatari es va trobar un gravat jugant a la morra. Més cap aquí també sabem que hi jugaven els romans... És un joc ancestral que ha navegat pel Mediterrani durant milers d'anys. Però ha anat més enllà.

Més lluny encara?

S'hi juga a Malàisia, a l'Argentina, als Estats Units, a cada lloc amb un nom diferent. El bressol és el Mediterrani, suposo que s'ha expandit gràcies als navegants. S'utilitzava per arribar a acords comercials, venia a ser com avui jugar-se alguna cosa a cara o creu.

Al llibre destaquen els pirates, com a jugadors de morra.

Els corsaris del Mediterrani hi solien jugar. Pot semblar un joc de simple atzar, però quan portes jugant una estona veus que és d'intuïció, de psicologia.

Pot jugar qui li falti un dit?

Ostres! A Sant Carles tenim algun fuster a qui li diem que no pot jugar, perquè li falta mig dit i els mitjos no valen (riu).

Es pot marcar amb qualsevol dit?

L'u, puny tancat. El dos, la pistola. El tres, pota de gall. El quatre la reixada, una eina per treure peix dels canals. I el cinc la mà plena. No es pot fer l'u així [mostra el dit d'enmig] o el dos així [fa banyes], que pot ser ofensiu. Era un joc de taverna, però avui se'n valora el càlcul mental, per això algunes escoles el volen promocionar.

Però si els joves només juguen a la Play, home.

Una partida de morra crea la mateixa adrenalina que una de Play. A més, ja hi ha una aplicació de mòbil per jugar a morra amb gent d'arreu del món. Crec que aviat hi haurà una lliga on-line.

He llegit que el feixisme italià va prohibir aquest joc

Perquè s'hi jugaven diners, es bevia... i la cosa podia acabar malament. Es podia morir per la morra. Hi ha llocs d'Itàlia on està prohibit jugar-hi pel carrer. Han de fer-ho en un local tancat i demanar un permís específic.

Vostès s'hi juguen diners?

No, no volem trobar gent surant al port (riu). Però a la part de l'Aragó, s'hi juguen fins a 800 o 1.000 euros per parella.

Vigili aquí, que és temps de prohibicions

Podria ser, quan veuen que alguna cosa és divertida, la prohibeixen.