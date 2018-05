«Tinc ansietat? Vaig a comprar. Em deixa el xicot? Menjo xocolata»

«Ama, Nutre, Siente-te»... Això sona a sexe.

No, no hi ha res de sexe. Ve a ser una escola d'alimentació, diria que fins i tot una mica més. Com dir: estima't a tu mateix. Es tracta de sentir les nostres pròpies emocions.

Això és difícil?

Sovint estem desconnectats del nostre cos. Això se soluciona gaudint d'una alimentació saludable i d'una vida també saludable.

Com acaba una infermera interessant-se tant pel tema de la nutrició?

Tenia 22 anys, acabada de poc la carrera, i a la meva mare li van detectar un tumor a l'estómac. Li van detectar molt aviat i el va superar, però a la feina veia molta gent que no se'n sortia. Per ajudar la meva mare, vaig començar a investigar la relació entre l'alimentació i les emocions, i la influència que aquestes tenen en l'aparició d'algunes malalties. Primer de manera autodidacta, després amb cursos, etc. Fins i tot vaig notar canvis en mi mateixa, que també tenia problemes d'estómac, gràcies a una alimentació més energètica i natural. Així que vaig decidir dedicar-m'hi.

D'entre els àmbits que tracten, em sobta el d'«Intel·ligència financera».

Ah, però es tracta només d'ensenyar a tenir un consum responsable i sostenible. Aquest taller és per a nens i tot, és important educar des de petits.

Comprem massa?

Mmm... Sí, hi ha molt consum, i en tots els àmbits. Tenim massa necessitat de comprar, ho hauríem de fer amb més consciència. El consum irresponsable, sol estar relacionat amb alguna emoció mal gestionada. També el menjar massa.

Ho diu de debò?

Per exemple, pateixo ansietat, i la vull solucionar anant a comprar. Em deixa el xicot, i em poso a menjar xocolata. Cal comprar amb consciència, és a dir, només allò que necessitem. En aquest sentit, és bàsic no anar a comprar al súper amb gana.

Què és l'alimentació conscient?

Alimentar-nos sentint si en aquell moment tenim o no tenim gana, i si és física o és emocional.

Com les podem distingir?

La gana física ens fa sentir en el cos símptomes reals, com ara que fan soroll les tripes. La gana emocional pot aparèixer quan estem avorrits, enfadats, ansiosos, etc. És aquella que de forma inconscient ens fa anar cap a la nevera i picar alguna cosa. Sobretot coses dolces, i de forma compulsiva. Engreixa més, perquè en aquests casos mai no mengem peix o verdura.

Les emocions, de nou, són les que ens regulen l'alimentació.

Per això és important menjar de forma conscient, que vol dir deixar de fer-ho quan estem tips.

Segons el que menjo, em conec millor a mi mateix?

Sí, perquè ens nodrim per tots els sentits. És ben cert que som el que mengem, per tant hem de ser capaços de menjar de forma sana. Això no vol dir que no puguem menjar un tros de xocolata, vol dir que no ens hem de menjar tota la tauleta. Si hi ha una emoció mal gestionada, la teva relació amb el menjar no serà del tot sana.

Si tinc emocions mal gestionades, menjaré malament. Si menjo malament, tindré emocions mal gestionades. Això és un cercle viciós.

Exactament, és un peix que es mossega la cua: si està malament, menja massa, i si menja massa, després no estarà bé emocionalment. Per trencar aquest cercle s'ha de trobar la manera de gestionar les emocions, que no sigui amb el menjar.