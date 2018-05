«Ens va demanar 15 corbates negres, totes diferents!»

Cristina Cabañas, farmacèutica de professió, és presidenta de Guitart Hotels. Autora també de contes juntament amb Pilarín Bayés, va inaugurar fa poc amb aquesta una zona lúdica d'aigües en un dels seus hotels

Com pot presidir hotels dient-se Cabañas!

Ha, ha, és que el cognom no el tries. No m'ha suposat cap dificultat afegida, tot i que potser m'aniria millor dir-me Castell. O Hotel.

Un hotel és un conte de fades o de terror?

Hi ha dies que és un conte de fades i dies que ho és de terror. Però són molts més els dies bons, ha de pensar que la gent va als hotels de vacances, que són els dies més esperats de l'any. Sempre pot passar que es mori un client o que es posi malalt, però el 99% dels dies són preciosos.

Com veu una autora de contes infantis que alguns hotels no admetin nens?

La segmentació del mercat fa que hi hagi hotels adults only. Està bé que n'hi hagi, hi ha qui no vol nens al seu voltant. Però també hi ha d'haver hotels pensats per anar-hi amb tota la família.

Els nens són enemics del relax?

Anant de vacances amb nens, ja saps que tindràs poca tranquil·litat. Però també saps que tindràs riures, tendresa, etc.

Els contes de Lloret es basen encara en el sexe i l'alcohol?

No, ja fa molts anys que es lluita contra això, i els resultats estan a la vista. Als nostres hotels, per exemple, un 33% de clients són famílies, un 7% turisme esportiu, un 8% turisme de ball... Només un 9% són joves que venen a divertir-se, i per descomptat que la majoria d'aquests no són de sexe i alcohol. La tònica és que aquest turisme desaparegui completament, l'esforç que es fa en aquest sentit és molt gran.

Quin és el conte més absurd mai explicat de la Costa Brava?

Que només té sol i platja. Té molts atractius, no canvio la Costa Brava per res del món, és un privilegi. Hi ha gran activitat cultural, té història, la millor gastronomia, etc.

Quina història hotelera l'ha inspirat un conte?

En 63 anys que té l'empresa, pot imaginar que hi ha hagut de tot, per això per commemorar els 60 vaig publicar La maleta viatgera. Per exemple, en un hotel de la cadena a Cuba teníem un empleat local, que de nom es deia Usnavi. Un dia li vam preguntar l'origen del seu nom, i ens va explicar que l'hi van posar perquè vivia al port, i quan va néixer, al davant de casa hi havia ancorat un vaixell que duia escrit U.S. Navy.

No està malament. Però això era un empleat. Els clients no inspiren?

Un dels cantants que venen per actuar a Cap Roig, va demanar 15 corbates negres, totes diferents. Quinze! Eren per a un sopar. Vam anar a Barcelona, i passeig de Gràcia amunt i avall, per les diferents botigues. Al final, les vam aconseguir.

Els famosos i les seves excentricitats.

Una altra va trucar a recepció a les 4 del matí, demanant una perruquera! Vaig trucar a la que vaig jo, que hi tinc confiança, per demanar-li que em fes el favor de venir.

La seva condició de farmacèutica l'ha ajudat mai?

Mai està de més. Un client va patir un infart, i la seva dona estava tan nerviosa que no sabia què fer. Vaig preguntar on tenia les pastilles, vaig veure la que duia per aquests casos, i l'hi vaig posar a la boca. Es va salvar.

Han notat la situació política?

Els clients d'Imserso han baixat, Catalunya ha passat de ser el segon destí a ser el darrer. Tot i això, a Lloret el descens no s'ha notat tant com a Barcelona, que l'últim trimestre de 2017, a partir de l'1-O, va patir una important davallada. Ara ja els hotels s'estan recuperant, però si en lloc de l'1-0, tot hagués passat el maig, l'estiu hauria sigut desastrós.