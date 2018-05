«Una gran ficció del llibre és que Catalunya té un govern efectiu»

Miquel Fañanàs va escriure el 1981 el relat «Susqueda», en què recreava el trencament d'aquesta presa, fins i tot la seva versió radiofònica va desfermar el pànic dos anys més tard. Ara reprèn aquella idea i la converteix en novel·la, que du també per títol «Susqueda»

Al llibre hi ha un terratrèmol amb l'epicentre a Amer. No estarà parlant del procés?

He, he, no, estic parlant d'una falla sísmica que es produeix justament a sota del poble d'Amer. El terratrèmol del llibre no té res a veure amb en Puigdemont, són dues coses diferents, i totes dues greus.

L'any 1983 va espantar molta gent amb la versió radiofònica de «Susqueda». Es va sentir una mica Orson Welles?

Jo no, però hi va haver gent que ho va dir. Com el policia nacional que va venir a aturar el programa que estàvem radiant...

Un moment: els el van aturar?

Ens el van aturar, perquè la gent estava fugint muntanyes amunt cap a Montjuic. Vam explicar-li al policia que estàvem fent la promoció d'una novel·leta, i va dir: « Hombre, como Orson Welles».

Un policia cultivat.

Era cultivat, sí. El cas és que molta gent de Girona ja pujava a Montjuic. I a Bescanó, pujaven a la muntanya de Santa Bàrbara. La gent no va escoltar la ràdio, la va sentir, i es va provocar un efecte de pànic col·lectiu.

I tants anys després... per què insisteix, home?

L'any 1981 era un relat curt, ara he fet la novel·la.

Per espantar més la gent?

Per espantar, o perquè la gent sàpiga què ha fer si això, el trencament de Susqueda, passa. Tot el que té lloc a la novel·la, podria ocórrer realment. És a dir, hi podria haver un terratrèmol que afectés l'estructura de la presa i que com a conseqüència caiguin els blocs de formigó. Tot això amb la presa al cent per cent de capacitat... que és com està ara.

Tanta aigua arribaria a Girona?

Segons els estudis que té fets Protecció Civil, l'aigua a Girona arribaria a l'alçada del primer esgraó de la Catedral. Trigaria una hora a arribar de Susqueda a Girona.

Em podria posar al segon esgraó, i tan tranquil?

Potser es mullaria les sabates. Jo pujaria una mica més.

Sortosament, de moment és tot ficció.

De fet, a la novel·la hi ha dues grans ficcions més, a banda del trencament de la presa: Catalunya té un govern efectiu, i totes les administracions col·laboren.

Que faria si Susqueda rebentés?

Com que visc al carrer del Carme, la zona no quedaria tan afectada. Però per seguretat aniria cap a la torre Alfons XII.

Al llibre surten polítics ineptes, superats pels fets. Són reflex dels que va conèixer durant la seva etapa política?

Sí, de polítics ineptes sempre n'hi ha hagut. El que passa és que potser avui es veuen més. Són més visibles, i a més n'hi ha molts.

A quin polític no voldria tenir mai al capdavant en cas de catàstrofe?

A cap dels que actualment estan portant el país a una situació catastròfica.

Al revés: aquests són experts en catàstrofes, alguna cosa en sabran.

Això és veritat, té raó.

Tant criticar en Franco, miri quins pantans més macos ens va fer.

En Franco no va inaugurar mai el pantà de Susqueda. En aquell moment hi havia una polèmica ciutadana i va decidir no venir. No va poder dir el famós « Queda inaugurado este pantano». Simplement es va cobrir d'aigua i es va donar per inaugurat.

A la novel·la, els personatges no catalans parlen en castellà. És curiós, a TV3 passen pel·lícules espanyoles i inclús els madrilenys parlen català

La idea era donar credibilitat fins i tot en això. És cert el que diu, TV3 fa aquesta i d'altres bestieses semblants. TV3 és una televisió privada pagada amb diners públics.