La Renfe, encara

Vagi per endavant que sóc un gran defensor del tren com a mitjà de transport públic. De fet, durant els anys que vaig treballar a Barcelona vaig ser usuari diari dels combois de mitja distància de la Renfe, que també utilitzo sovint actualment ja que, a diferència de l´AVE, et deixen al passeig de Gràcia, punt cèntric de la ciutat que normalment s´adapta millor al circuit de gestions que acostumo a fer. El fet, però, que sigui un usuari agraït pel servei de transport no significa que no sigui també crític quan veig que les coses no van prou a l´hora. De fet, en els meus anys a Barcelona vaig ser testimoni de múltiples anomalies, ja fossin actes de protesta contra la deixadesa del servei, sobtades aturades per avaries a la catenària, suïcidis a les vies que requerien la presència del jutge forense i moltes altres facècies que seria llarg d´explicar. Val a dir en honor a la veritat, que la companyia ha anat solucionant algunes de les deficiències detectades, ha posat més vagons en determinades freqüències, ha modernitzat algunes de les unitats i tanmateix ha fet un esforç encomiable en el tema del compliment horari tot i que aquest segueix essent una assignatura pendent.

Ja no viatjo diàriament a Barcelona però tanmateix constato que les coses, tot i haver millorat, segueixen en un punt que potser ja és de no retorn. La setmana passada, per exemple, el tren que havia de passar a les 10.19 ho va fer a les 10.34 i en lloc de fer les parades habituals d´un mitja distància el tren es va aturar a totes les estacions, amb la qual cosa va arribar a Barcelona amb més de mitja hora de retard provocant, és clar, perjudicis addicionals a alguns viatgers que havien de fer enllaç a Sants i, per tant, varen perdre les connexions. Per a més inri, aquell comboi va arribar a Girona procedent de Figueres només amb tres vagons i, per tant, molta gent va haver de fer el trajecte sense poder asseure´s. Aquell dia va passar l´interventor per comprovar els bitllets i el pobre home se les veia i se les tenia per explicar aquell caos sobrevingut. Segons sembla, el problema s´havia originat en origen perquè el conductor d´un rodalies havia emmalaltit i, per tant, els usuaris que ja eren dins el tren es van haver d´encabir en el mitja distància que era a punt de sortir. Davant les airades queixes, el revisor repetia, això sí, amb paciència i professionalitat, que les reclamacions s´havien d´adreçar a l´oficina d´atenció al client de la companyia ja que ell no podia fer-hi res.

És evident que hi ha situacions que no es poden preveure i aleshores cal improvisar i cercar les millor solucions. Segurament aquest era el cas, però la meva queixa no és perquè es produís un fet imprevisible, sinó per la informació que se´n dóna pel sistema de megafonia de les estacions. Efectivament, pels altaveus es deia que «El tren amb destinació a Barcelona de les 10.19 excepcionalment pararà a totes les estacions». Res més. A ningú se li va passar pel cap demanar disculpes pel retard i els inconvenients que això podia comportar? Tan difícil era? En la meva llarga trajectòria d´usuari de trens m´he trobat en situacions anòmales com una aturada d´hores entre Carlile i Londres, una altra entre Berlin i Sachsenhausen o una avaria a prop de Zurich, però en tots els casos, en tots, informaven de la situació i es desfeien en disculpes. Aquí sembla que disculpar-se és rebaixar-se i només ho fa qui no té més remei com el president interí Quim Torra davant l´evidència dels seus vergonyosos comentaris xenòfobs. Segurament ningú de la Renfe s´ha llegit el llibre de Jordi Martínez Así es la nueva comunicación, però tanmateix convindria que es posessin les piles almenys en aquesta qüestió de les relacions amb els seus clients.