«No estem consumint gens d'energia externa: zero»

L'olotí Franc Comino, enginyer elèctric i conseller delegat de Webatt, és l' alma mater de l'Espai Zero d'Olot, el primer edifici d'Espanya que ha arribat a ser 100% autosuficient energèticament.



Quants diners gasten anualment en energia a Espai Zero?

Espai Zero és centre de treball, laboratori i show room, és a dir, ensenyem a la gent, de manera visual, què pot fer a casa seva o a la seva indústria. El primer i el segon any vam pagar 38 euros anuals d'energia.

Se'n fot? Quanta gent hi treballa?

Devíem ser una vintena de persones en un centre de treball de 250 m2. Actualment no consumim gens d'energia externa: zero, som autosuficients. I tingui en compte que a Olot la temperatura pot anar dels -8º a l'hivern fins als +40º a l'estiu.

Sembla una enganyifa, perdoni.

La gent és incrèdula. Fins que ens visiten i ho veuen. Greenpeace i Unesco han vingut dues vegades, i ens han visitat molts polítics i empresaris, per certificar que ser autosuficient energèticament és possible.

Però bé deuen gastar energia.

És clar, però ens la fabriquem nosaltres.

Expliqui el truc, a la gent li interessa.

Utilitzem bàsicament energia fotovoltaica -plaques solars-, geotèrmica -ens enduem l'energia del subsòl- i acumulació mitjançant bateries. Amb aquest trio en fem prou, i amb un software que fa que funcioni com una unitat.

Un cervell que ho organitza, no?

Si diu «ara fa molt de sol», doncs tira de sol i acumula energia. Com que també tenim estació meteorològica, sabem quin temps farà demà, i actuem els sistemes de control depenent de si farà sol o no. També és important fer pedagogia, que la gent sàpiga què pot i què no pot fer.

Per exemple?

Si ha nevat, no fa sol i a les set del matí vol fer anar el microones, el sistema ho talla perquè considera que no és una funció prioritària. S'ha d'esperar que hi hagi més energia, la que hi ha és per a temes més prioritaris. I no passa res. Igual que a ple hivern no permetrà apujar la temperatura de 21º a 23º. Cosetes que al principi són dures, però la gent s'hi acostuma. És un tema de concepte. Això ens vindrà a tots, tard o d'hora. Les energies actuals són finites.

Vol dir que la gent ho entén?

Venen moltes escoles de visita, i m'encanta. Algun pare m'ha dit «després de la visita, el meu fill s'ha revolucionat, ens diu què podem fer a casa» I han acabat muntant plaques fotovoltaiques. No és un tema només econòmic, és un tema de consciència. Per això estem fent projectes arreu.

Interpreto que l'important és acumular l'energia que sobra.

Això és clau, així el dia que no fa sol, no hi ha problema. El que està arribant és la fi del model centralitzat de distribució d'energia. Als països on això està més desenvolupat, la gent es munta a casa sistemes d'autoconsum. Doncs bé, ja hi ha empreses que els compren l'energia acumulada que no fan servir. Això ja està arribant aquí. El poder de les persones serà brutal, s'ajuntaran i faran el mateix que fan ara les elèctriques.

Aquí posen dificultats a la instal·lació de plaques solars.

L'impost al sol és una vergonya, no hi és enlloc més del món. Ha fet molt mal perquè la gent té por. S'ha de dir clar: a les cases particulars no hi ha cap impost al sol. Cap. Fins a 10 Kw, que són cap a 40 plaques, tothom és lliure. I la gent no ho sap. No només ho poden fer, sinó que és molt rendible.