Ocasions sobre rodes

Són molts i variats els indicadors que s´utilitzen per auscultar la realitat d´una economia. El del sector immobiliari n´és un i, en aquest sentit, els indicis semblen apuntar a una revifalla a tot Catalunya en general i a la ciutat de Girona en particular com així ho palesa l´endegament d´una promoció d´habitatges al sector Domeny, en una parcel·la de la urbanització que es va deixar a punt just abans que encetés la crisi però que, malauradament, els efectes d´aquesta va deixar els solars buits i sense ús durant molts anys.

Els paràmetres que assenyalen una lenta però tanmateix progressiva millora en els estàndards de l´economia domèstica els trobem també en el sector de l´automòbil i més concretament en el mercat del cotxe d´ocasió.

Efectivament, les vendes dels cotxes usats varen tornar a créixer el passat mes d´abril, concretament en un 8,5% i, en el conjunt d´aquest any 2018, ja s´ha enregistrat un increment del 7,2% respecte del mateix període de l´any anterior. Segons l´Institut d´Estudis d´Automoció (IEA), les dades dels darrers mesos confirmen les prediccions que s´havien fet i certifiquen aquesta línia ascendent. Amb tot, però, segons fonts de l´associació d´empresaris de les comarques de Girona CORVE, encara som lluny dels paràmetres europeus pel que fa a la compravenda de cotxes usats ja que mentre la mitjana a Anglaterra és d´un cotxe nou per 3/4 d´usats i a Alemanya de 2,5/3, a Catalunya tan sols és d´1,5 d´ocasió per un de nou, una tendència però, que segons el Vicepresident de CORVE Lluís Mª Blanch, no només ja s´està adequant als paràmetres europeus sinó que el comprador «està apostant cada vegada més per vehicles seminous i les xifres ens diuen clarament que en els darrers temps el cotxe d´ocasió de qualitat ha anat guanyant terreny com també ho ha fet l´interval de temps entre adquisicions, que s´ha reduït ostensiblement, la qual cosa afavoreix la seguretat del parc automobilístic». En aquest sentit, les dades revelen que pràcticament el cinquanta per cent dels vehicles venuts en el mercat d´ocasió en els darrers dotze mesos tenien menys de cinc anys i d´aquests el 69,9% tenien menys de 40.000 quilòmetres fets i el 21,3% de les ofertes corresponien a vehicles amb menys de 20.000 quilòmetres.

Aquest pròxim cap de setmana, els dies 1, 2 i 3 de juny, se celebra EXPOCASIÓ, una Fira que ocupa una superfície de 6.000 m2 a la zona de l´avinguda Vilablareix de Fornells de la Selva on hi són presents la majoria de concessionaris de marques d´automòbils. Amb la plena col·laboració de l´ajuntament de Fornells, més de 300 cotxes i 150 motos en un total de 15 estands estaran en exposició i venda, la majoria amb propostes d´ocasió que ofereixen els mateixos concessionaris oficials, la qual cosa representa una garantia en el tracte i en el servei postvenda. Enguany, coincidint amb el desè aniversari s´hi han incorporat més marques i també retornen les motos d´ocasió que havien estat uns anys absentes, la qual cosa contribuirà a augmentar l´afluència de visitants que arriben a Fornells provinents de totes les comarques gironines però també d´Osona i d´altres indrets de Catalunya. L´experiència d´aquesta fira com també la que cada any se celebra amb notable èxit a Figueres evidencia que el mercat d´ocasió segueix molt actiu i ho continuarà essent mentre l´Estat no incentivi altra vegada la compra de vehicles nous mitjançant la recuperació del pla d´ajudes PIVE. Tant de bo també es pogués fer una fira d´aquestes característiques a Girona però no tinc clar que en aquest cas la col·laboració de l´ajuntament fos tan entusiasta. El turisme es considera prioritari però un sector estratègic en l´economia com l´automobilístic que representa el 10% del PIB català, mereix una atenció especial.