«Per què no, una justiciera nocturna als carrers de Girona?»

Ivan: què és el més terrible de vostè?

Que soc molt tossut, molt cabut. A vegades soc insuportable.

Un mulero és qui transporta droga. Com ha acabat dedicant-se al cinema?

Ostres, això no m'ho havien dit mai. Sí que em feien broma amb les mules, els animals. De tant que m'ho deien, vaig investigar, i tinc un avantpassat que tenia mules. D'aquí el cognom, suposo. Res a veure amb transport de drogues, que consti.

Hi ha prou camises de força al país, per a tothom que en necessita?

Mai n'hi haurà suficients, ni al país ni al món.

S'ha d'estar boig, per dedicar-se al cinema?

No, però ajuda (riu). Per fer alguna cosa que no és habitual s'ha d'estar una mica boig, perquè requereix molt d'esforç. Igual que hi ha d'estar qui vulgui muntar un bar o un altre negoci propi. No deixa de ser un camí que recorres tu sol, i estar una mica boig ajuda. Potser no ben bé estar boig, però sí ser molt tossut i perseverant.

Viure del cinema és una utopia?

És una cosa reservada a molt pocs. És com jugar a futbol, que només s'hi guanyen la vida uns pocs.

No seria més rendible el porno?

No sabria què dir-li. Fa 10-15 anys li hauria respost que sí, però amb l'eclosió d'internet, tothom que té un mòbil pot ser productor de porno.

Ja que surt el tema: fa curts per reivindicar que la mida no importa?

Ha, ha, no, però m'apuntaré aquesta reivindicació. Faig curts simplement perquè és el que de moment puc fer. Fer llargs és més laboriós, una qüestió pràctica del temps que pots tenir un equip treballant.

Això vol dir diners?

En cinema, quan parles de temps, estàs parlant de diners. La gent de l'equip menja, dorm, es trasllada, cobra...

Va rodar un videoclip del grup A sound of thunder, que tocava Els Segadors en versió heavy metal. Això no és alta traïció?

No home, no crec que versionar un himne sigui traïció. No sé a qui estaria traint.

A la història, al país, vagi a saber.

Qualsevol creació artística pot ser reinterpretada, versionada. Alta traïció seria rebutjar l'oportunitat de treballar amb A sound of thunder. Seria trair-me a mi mateix, i prefereixo trair a d'altres que a mi mateix.

A quin lloc encara no ha viatjat per la seva feina i li agradaria anar?

Als Estats Units i al Japó. El Japó té una cultura molt interessant. Crec que és l'última gran cultura de la terra -literària, cinematogràfica, pictòrica, etc.- que manté encara un punt d'hermetisme, que no la coneixem del tot. La cultura japonesa ha influït moltíssim en la resta de cultures, i en canvi occident l'ha influït molt poc a ella. I el mateix podria dir de la Xina.

I a Hollywood quan hi va?

Quan em convidin. Quan surti l'oportunitat, s'hi haurà d'anar.

No li agradaria rodar a Girona, la seva ciutat?

Hi ha força dificultats. D'entrada, si vaig a l'ajuntament a demanar quins permisos necessito, no se sap amb qui haig de parlar. No vull dir que no ho sàpiga jo, eh? Vull dir que no ho saben ni ells. En altres ajuntaments, tot són facilitats. Imagini un film de superherois a Girona, una ciutat tan maca.

Superherois a Girona?

Per què no? Per què no, una justiciera nocturna pels carrers de Girona? Sembla que a Espanya només es puguin realitzar pel·lícules sobre la Guerra Civil, i a Catalunya, només drames.