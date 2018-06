«Prefereixo estar entre putes que entre polítics, elles són honestes»

Mirar el cel és perillós?

Per una banda és perillós, pots ensopegar. Però per l´altra està molt bé, perquè transcendeixes i sempre tens esperança.

Al llibre surt una agència matrimonial. Aquests negocis tenen alguna utilitat?

Avui en dia, no. Les xarxes socials han apropat moltíssim les relacions humanes, tot i que també és cert que a vegades el que fan és distanciar-les. Però en el tema de contactes s´ha avançat moltíssim, les agències matrimonials han perdut una mica la seva raó de ser.

I els Mossos, que també hi surten, tenen alguna utilitat?

Home, sí. Per desgràcia per garantir que la llei es compleixi, hi ha d´haver algun poder coercitiu. Està clar que l´ésser humà incompleix la llei, sovint se la passa pel forro.

Per què mata la gent?

El crim és tan antic que ja surt a la Bíblia, i fixi´s que la gent mata per ego. I l´ego el mouen els diners, el poder i el sexe.

L´altra gran pregunta de la humanitat és: per què els joves no llegeixen?

Avui en dia llegeixen menys perquè tenen una oferta virtual fabulosa. La lectura és apassionant, perquè és el lector qui ha d´acabar de perfilar els personatges. Els joves d´avui estan educats en la immediatesa, a tenir-ho ja tot fet.

Escrivint novel·la negra, llegeix les notícies de successos als diaris?

El primer que faig en llevar-me és meditar una estona. Però tot seguit sempre miro un parell de webs de notícies per posar-me una mica al dia.

Mira amb més atenció les notícies de política o els successos?

Vol dir que hi ha gaire diferència?

Diria que cada cop menys.

Per això no n´estic segur. De fet, les que llegeixo amb atenció són les d´Economia, perquè en realitat és la meva professió. I com que soc escriptor, també m´agraden les de Cultura. Potser la política és el que menys m´interessa de tots. I no perquè cregui que no té a veure amb el nostre dia a dia, sinó per la poca credibilitat que em mereix. Soc dels que pensen que el sistema polític necessita regenerar-se molt.

La política catalana dona per a una novel·la negra?

El que hi dona és el tema de València i el PP, segur que s´hi posa en Ferran Torrent. Ara, que aquí hem tingut tota la trama del Palau de la Música, l´afer de la família Pujol... Déu n´hi do, la nostra corrupció.

A més del gènere negre ha tractat la literatura eròtica. Es troba més còmode entre criminals o entre putes?

Entre putes, ho tinc claríssim (riu).

Perdó, volia dir entre polítics o entre putes.

També entre putes, home. Sap què passa, les putes no menteixen, en la seva feina són honestes. Una altra cosa són els polítics...