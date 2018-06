«Olé, olé», Lloret de Mar bé que es mereix una rumba

Estamos en la discoteca / y nos ponemos a bailar / nos agarramos de la mano / con mucha felicidad». L´escena descrita a ritme de rumba té moltes localitzacions probables però només una de possible: Lloret de Mar, l´Ítaca particular de Los Rumberos Catalanes, un grup de cassets de gasolinera que ja pujava als escenaris allà al final dels anys setanta –quan Alfredo Landa, àlies «Manolo la Nuit», typical spanish macho, empaitava sueques de dos metres i amb cabelleres rosses a la pel·lícula homònima de l´impagable Mariano Ozores. El 2010 treien al mercat Holiday in Costa Brava, el mateix any que es declarava un incendi en un dels santuaris de la nit lloretenca: la discoteca Tropics. Era allà on es donaven la mà, desbordants de felicitat, els rumberos?

«Es muy bonito»

Sigui com sigui: «Olé, olé, Lloret de Mar!», canten aquests artistes que tenen pàgina oficial a Facebook i que de la mà d´un dels seus integrants, l´Ángel Rodríguez Mohedano, han fet una versió acústica del hit dedicat a la localitat turística per mèrits i excel·lència de la Costa Brava. «Lloret de Máááááá! / Lloret de Mááááááá!!! / Es muy bonito / Lloret de Má», canta l´Ángel (que ha canviat les camises llampants i els pantalons de campana per una dessuadora) en un vídeo penjat a les xarxes socials el mes de març passat. Format en l´«escola del carrer», aquest músic de Cerdanyola del Vallès que un dia anava «camino pa la costa» i va tenir un ensurt en un revolt («lo que nos pudo pasar / si lo pensaba no sabía lo que hacía / ahora sí, lo que nos pudo pasar»), qui sap si a la sinuosa carretera de Tossa, professa un amor confessable per Lloret: «Lloret de Má / es muy bonito / cada día nos gusta más». I vinga palmas, que el poble s´ho val. I conta la rumba que deprés de moure l´esquelet en alguna de les pistes mítiques de la nit més genuïna que «luego encontramos a un amigo / y nos ponemos a charlar». I és clar: «Lloret de Má / Lloret de Má / es my bonito / Lloret de Má».

Triomfant al Youtube

Dècades després del debut, Los Rumberos Catalanes tenen una bona colla de seguidors al canal de vídeo online Youtube, fins al punt que la cançó dedicada a Lloret acumula més de 45.140 visualitzacions. «Qué grande mi tío Juan el palmero y esos rumberos», comenta un fan. «Grandes los rumberos catalanes», reitera un altre. I és clar: «Lloret de Má / Lloret de Má / es muy bonito / Lloret de Má».