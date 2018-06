«Tots estem destruint la selva des de casa, sense fer res estrany

Pep Rabasseda, que es defineix com a educador ambiental, va presentar fa uns dies a la llibreria Ulyssus de Girona el seu llibre «Xilemes», un assaig que proposa una mirada diferent del medi natural i recomana algunes accions que tots podem dur a terme des de casa

Xilemes? I això què és?

Són els vasos conductors de la saba, a l´interior dels arbres.

És un llibre complicat des del títol?

Al contrari. La meva opinió és que l´ecologisme s´està enfocant de manera massa científica, el que tracto és d´apropar-lo, de mostrar-lo en el dia a dia, entre nosaltres.

Pot posar exemples?

Quan parlem d´ecologisme, tots mirem la natura. Però no mirem cap aquest cafè que estic prenent, d´on ha vingut i què ha suposat en el seu país. O aquest sucre que m´hi poso, la resta del qual acabarà a les escombraries. Malbaratat. Les formigues són més intel·ligents que els humans, elles no malbaraten res.

Però què podem fer?

Consumir aliments ecològics. El problema és que hi ha molt desconeixement, i manca d´inversió pública per informar-nos.

Potser el que passa és que hem de triar entre ecologisme i economia.

Els ecologistes són els economistes més coherents. La cultura actual d´usar i llençar és inviable a llarg termini. Si sabéssim l´impacte real del que produïm i consumim, potser tindríem una crisi personal. No vull convertir la gent en científica, simplement que millori una mica el seu coneixement.

Els mòbils són la nova contaminació?

Hi ha molta llegenda sobre com ens perjudica la contaminació electromagnètica, però que ens afecta d´alguna manera és innegable. Llavors, imagini com pot afectar els insectes, les abelles, etc. Hi ha el cas documentat d´un pagès als EUA qui, després que instal·lessin a prop una antena de telefonia, va observar que els pomers feien menys pomes. La causa era que les ones afectaven les abelles.

No semblen temes de fàcil solució.

Sí, ens limitem a dir «el temps està boig», sense pensar que la causa pot ser el canvi climàtic. És difícil. Jo no puc dir a aquest se­nyor que pari el camió, perquè contamina. O que no es posi sucre al cafè. Actes tan simples com beure cafè o menjar cacau, destrueixen la selva.

M´està posant mal cos.

Tots estem destruint la selva des de casa, sense fer res estrany. Jo estic prenent cafè, i hauria d´haver preguntat d´on ve, com s´ha produït. Jo he estat a Ghana, s´ha destruït ja un 80% de la selva per plantar cacau i cafè. O cautxú, o oli de palma. No he plorat de miracle, en veure-ho.

Animi´m una mica, abans d´acabar.

Defujo la visió apocalíptica, crec que podem generar canvis, el problema és que poques escoles eduquen en el medi ambient, poques ho treballen.

Alguna cosa més?

Fer ratafia. No ho dic per ofegar les penes en alcohol (riu), sinó com una forma de comprovar com de diversa i útil és la natura, tot el que ens ofereix.