La moda del «Do It Yourself» marca el sector tèxtil

Fa una dècada va començar l'auge d'una tendència que ens convida a ser creadors i a desenvolupar i fabricar els nostres propis productes. Es tracta del fenomen Do It Yourself, és a dir, «Fes-ho tu».

Una tendència que va arribar amb la crisi econòmica i sembla que es quedarà uns quants anys més. Així ho asseguren des de la botiga Desfilart de Girona. «Durant la crisi econòmica vam notar com teníem més demandes d'arranjaments. La gent preferia arreglar una peça que tenia a casa, que comprar-ne una de nova», explica Jordi Prat. A la seva botiga es poden trobar totes les peces necessàries per confeccionar des d'un jersei, una samarreta o un vestit, fins a diferents elements de la llar: una cortina, una catifa, una manta, una funda de coixí o unes estovalles. Tot fet a mida.

La botiga familiar Desfilart, amb més de 60 anys de trajectòria, ha hagut d'adaptar-se als canvis de la societat per sobreviure. «L'empresa la va crear el meu pare el 1952 sota el nom de Teixits Eloy per satisfer les necessitats del mercat tèxtil. Veníem folres i teles», explica Prat. Poc després, el negoci es va centrar en la confecció de vestits. «En aquesta botiga s'ha vestit mig Girona de l'època», apunta.

A poc a poc, la gent va començar a comprar la roba a les botigues i el sector de les modistes va perdre importància. Desfilart va haver d'adaptar-se al canvi diversificant els seus serveis i productes. La botiga va incorporar nous teixits, nous dissenys i nous serveis com el d'arranjament.

Ara, el sector ha notat com a poc a poc la moda del Do It Yourself està fent ressorgir el sector. «Tímidament hem notat com la gent comença a interessar-se per elaborar la seva pròpia roba. I sobretot és gent jove», explica Prat. «La gent té més interès pel món tèxtil i pels productes naturals. Volen que la roba que vesteixen hagi estat elaborada amb productes que respecten el medi ambient», afegeix. Des de Desfilart aconsellen als seus clients a confeccionar les peces de roba. «Inspirem idees», conclou Prat.