Un curs de tatuatge garanteix la qualitat dels nous tatuadors

Com es formen els tatuadors, els que claven agulles carregades de tinta a la pell? Ara neix un nou concepte per formar i conscienciar els nous tatuadors que tenen una responsabilitat i unes condicions higièniques a complir. Un curs de tatuador amb títol higiènic sanitari homologat per dur a terme la professió del tatuatge amb garanties.

Un món, fins fa poc reservat només a mariners, marginats, soldats o indígenes, que ha despertat i s'ha normalitzat com un fenomen artístic. Les celebrities, els qui promouen el tatuatge amb el propi ús, han ajudat a normalitzar aquesta tendència dins la societat, un costum que es remunta més de 3.000 anys enrere i que moltes cultures han tingut abans que nosaltres.

Una idea més propera i amigable d'aquests signes d'identitat es tradueix en l'increment de l'acceptació del tatuatge a la societat. Així mateix, de la seva actual popularitat social també es pot interpretar que està creixent la demanda i per tant es requereix de nova oferta per satisfer les necessitats del nou mercat. Aquí, és on neix la necessitat de formar tatuadors professionals que compleixin amb rigor les qüestions bàsiques de qualitat sanitària i artística.

Com en tots els camps laborals, la gent té el dret i l'opció de formar-se i preparar-se per desenvolupar la professió que l'apassiona. Un curs de tatuatge en què els professors porten més de 35 anys en la professió és la forma idònia perquè els nous artistes puguin aprendre amb garanties i supervisats per mestres del tatuatge que coneixen perfectament tots els secrets i sobretot les pràctiques que un no pot oblidar abans i després d'un tatuatge, ja que estem parlant de clavar agulles amb tinta sota la pell d'altres persones.

Aquests cursos de tatuatge, no pretenen crear artistes del no-res, ni fer un tatuador en només dues setmanes, sinó oferir les eines indispensables per començar la professió amb sentit i responsabilitat, tant de forma artística com sanitària. Si bé abans cadascun aprenia a casa o amb algun conegut que volgués ensenyar-li, ara pots fer el teu primer tatuatge després de 60 hores de consells, 40 hores de pràctiques sobre pell sintètica i amb un professor amb molta experiència supervisant la feina durant el desenvolupament del curs. Així doncs no venen talent, això ho porta cadascú a l'interior, venen garanties en la iniciació del tatuatge.

És imprescindible que els nous tatuadors tinguin formació. Aquestes escoles imparteixen amb el curs de tatuatge el títol higiènic sanitari, que és el requisit obligatori que sol·licita sanitat de forma obligatòria per exercir el tatuatge. En ell, es certifica que els interessats compleixen uns coneixements de salut i higiene en l'aplicació del tatuatge. Algunes escoles tenen homologat el curs higiènic sanitari a nivell nacional i europeu, per poder exercir la professió a tota la Unió Europea. En l'actualitat l'Escola Oficial de Mestres Tatuadors Pírcing (EOMTP) imparteix cursos a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, Saragossa i França.En qualsevol cas, aquests cursos certifiquen que les persones que el dia de demà ens van a clavar agulles en el cos, ho facin amb coneixement i respecte. I ja que sembla que el tatuatge va a conviure en la nostra societat de forma natural i massiva, que ho faci amb qualitat i sense incidents que puguin danyar la salut. Si es fa amb saviesa, el tatuatge és una de les expressions artístiques més especials i personals que l'ésser humà pot conèixer, ja que és una obra d'art per a tota la vida enganxada a la nostra pell i a la nostra història.