Els dissenys que creen tendència

Els tatuatges han deixat de ser un tema tabú per ser un objecte de gran exhibició a les xarxes socials. Celebritats i influencers mostres els seus tatuatges a Instagram, Twitter o Facebook, així com els milions d'usuaris que tenen un compte en aquestes plataformes. Es calcula que actualment un de cada tres joves porten algun dibuix pintat a la pell.

Amb una llarga tradició al cim, el món del tatuatge compta amb una gran varietat d'estils. Quins són els que creen més tendència en l'actualitat? Segons Carlos Bosque, propietari de l'estudi Tattoohh Palamós, el realisme, l'estil old school, el maorie, el mandala o el puntillisme és el que més atrau.

Formes comercials. No tothom s'atreveix amb els grans tatuatges. És per aquest motiu que bona part de la societat, sobretot els novells en aquest món, decideixen tatuar-se un petit dibuix. Les formes més comunes són el signe infinit, una estrella o un cor, així com el nom d'un familiar, un amic, la parella o el propi.



Realisme. Un dels tatuatges més abundants són els dissenys realistes, és a dir, retrats de persones o artistes famosos, com també retrats d'animals i objectes calcats a la realitat. Uns dissenys que acostumen a tatuar-se en zones planes del cos humà com és la part lateral dels bessons o la cuixa.

Old school (vella escola). El tatuatge old school també es coneix com a tradicional o clàssic perquè és un dels primers estils del món del tatuatge. Té tres parts: una part de línies, en negre; una part amb colors (vermell, blau o groc) i una altra part de pell. Es tracta de realitzar un tatuatge el més simple possible, amb poques línies i pocs colors, sense barrejar-los i sense fer cap tipus de degradat. Els dissenys acostumen a incloure elements clàssics, com poden ser àncores, cors, cranis, roses, orenetes i grans felins.



Maorie. Els tatuatges maories o tribals han guanyat molta força en els últims anys. S'acostumen a fer en els braços i espatlles, i absorbeixen l'estètica i les característiques pròpies dels tatuatges polinesis que es feien els membres de les tribus de la Polinèsia oriental.

Mandala. Els tatuatges de mandales són dissenys sagrats amb significats principalment espirituals, ja que els seus dissenys i formes prenen el simbolisme religiós de cultures orientals. Els tatuatges de mandales estan inspirats en les formes i dissenys que es realitzen de forma tradicional entre hindús i budistes. En general, tenen forma de cercle que neix des del seu centre fent formes geomètriques proporcionals i atorgant un toc d'espiritualitat i calma a uns dissenys impressionants i amb molts detalls.



Puntillisme. Una altra de les tendències en el món del tatuatge és el puntillisme. Es tracta d'un estil pictòric que mitjançant la combinació de punts de diferents mides i tonalitats, a poc a poc es va conformant una imatge.

Una gran varietat d'estils que es duen a terme a Tattooh Palamós, estudi que compta amb cinc tatuadors i una persona que realitza pírcings. L'oferta de serveis del centre palamosí es completa amb la micropigmentació.