Més de 20 anys tatuant a Addiction Tattoo Studio

Un dels tatuadors amb més experiència al cim de la ciutat de Girona és Albert Rabasseda, més conegut com a Raba. Propietari de l'estudi Addiction Tattoo Studio, aquest professional fa més de 20 anys que exerceix la professió a Girona. «Impossible comptar les persones que he tatuat durant aquests anys, són molts i molts», explica.

Raba és especialista en els tatuatges realistes en blanc i negre, tot i que està obert a una gran diversitat d'estils. «Últimament el que més tatuo és l'estil realista i el maorie», afirma. Raba treballa al seu centre, situat a l'avinguda de Sant Narcís de Girona, amb una filosofia molt marcada: tranquil·litat. «M'agrada fer les coses ben fetes i això requereix temps i tranquil·litat», explica Raba. És per aquest motiu que acostuma a realitzar un tatuatge per dia, per dedicar-li tot el temps que pot.