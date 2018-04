Creix el negoci de lloguer de bicis

Anar en bicicleta s'ha posat de moda. Però no tothom disposa d'una bicicleta. És per aquest motiu que en els últims anys han proliferat les empreses destinades al lloguer d'aquests vehicles. És el cas de l'empresa banyolina Lloguer Bicis Banyoles.

Per la demanda creixent d'anar en bicicleta i la falta d'un servei de qualitat de lloguer de bicicletes a Banyoles, Naviliera Les Goges va decidir fa dos anys expandir el seu negoci més enllà de la Tirona, la barca que recorre l'Estany de Banyoles, i crear Lloguer Bicis Banyoles.

Famílies i grups d'amics s'apropen a les oficines de l'empresa banyolina per llogar una bicicleta i fer una ruta per la zona. «Tant ve gent d'aquí i de la província de Barcelona, com gent d'Holanda, Bèlgica, Anglaterra i França», explica Xavier Guillén, gerent de l'empresa.



Diferents modalitats de bicis

Disposen de bicicletes de passeig, tot terreny amb i sense cadireta, per a nens de 6 i 10 anys i tàndems. El pròxim pas de l'empresa és oferir el lloguer de bicicletes de muntanya elèctriques i realitzar excursions. «Estem acabant de perfilar els últims detalls per poder organitzar aquest estiu diferents excursions amb punt d'inici a Banyoles», apunta Guillem.

La comarca ofereix un gran ventall de propostes per sortir a fer una ruta amb bicicleta. En el territori del Pla de l'Estany hi ha 10 circuits marcats pel Centre BTT. Tots els circuits estan senyalitzats amb les plaques homologades amb el número de ruta per tal que els usuaris no es puguin perdre.

Dominen les rutes de nivell fàcil per fer amb família. La més famosa i més demandada a Lloguer Bicis Banyoles és la volta a l'Estany. Es tracta d'una ruta de passeig que recorre pel carril bici que voreja l'Estany i la resta per la carretera de circumval·lació. La distància és de 6,5 quilòmetres, que es recorren aproximadament amb uns 25 minuts.

Una altra de les més comunes és la ruta que va a la localitat de Serinyà. Un recorregut de poca dificultat que, des del Pla de Martís i Serinyà, va fins a l'Estany de Banyoles abans de tornar al Casal de Martís. La distància és de 20 quilòmetres i té una durada d'una hora i mitja amb un desnivell de 100 metres.

I una de les rutes més atractives és la ruta de la Puda i les Estunes. Aquesta ruta transcorre per l'Espai Natural de l'Estany de Banyoles, tot descobrint paratges naturals de gran interès. Aquesta ruta planera porta a conèixer el passat del Balneari de la Puda i la seva font, a descobrir com es van formar els Estanyols de la Cendra i d'en Montalt i la seva diversitat biològica, tant de fauna com de flora. Es pot transcórrer per una zona d'aiguamolls i descobrir els nius de les cigonyes.

Des de Lloguer de Bicis Banyoles es complementa la ruta amb bicicletes amb una excursió amb la barca Tirona o barca de rem per poder descobrir l'Estany des de les seves aigües.