Girona, la capital mundial del ciclisme professional

Girona s'ha convertit en la capital mundial del ciclisme. Més de 170 professionals vinculats al món de la bicicleta han traslladat la seva residència a la ciutat i fins a tres equips professionals tenen la seva seu a la capital gironina. L'arribada de Lance Armstrong a Girona l'any 2001 va posar en relleu en l'àmbit internacional que la ciutat i el seu entorn són ideals per preparar-se per a les competicions esportives. Però, el nord-americà no va ser el primer a descobrir Girona. Als anys vuitanta, un equip de russos professional va instal·lar-se a la província, igual que l'exciclista danès Johnny Weltz -exdirector esportiu de l'equip Cannondale-Garmin-. L'excorredor va establir-se a la Garrotxa per la seva amistat amb el ciclista olotí Pere Muñoz. En aquells anys també es va instal·lar a la província Joan Llaneras, considerat el millor ciclista en pista espanyol de tots els temps, per haver sigut bicampió olímpic i set vegades campió mundial. «Aquests van ser els primers que es van instal·lar a Girona i van potenciar el ciclisme a la província», apunta Francesc Tobias, president del Trailrunning Girona i molt vinculat al món del ciclisme per la seva amistat amb Llaneras.

I a través del boca a boca, amb els anys, van començar a venir més i més ciclistes com Lance Armstrong, que va aconseguir set triomfs consecutius del Tour de França, entre el 1999 i el 2005.

Aquest boom va provocar que el 2007 nasqués a la ciutat el primer equip ciclista professional, el Cannondale-Garmin, ara conegut com a Education First-Drapac. «Tots els corredors van venir a viure a Girona, com per exemple Daniel Martin o David Millar. Això va donar un nou impuls al ciclisme a la ciutat», afegeix Tubias. A poc a poc els ciclistes van veure Girona com una zona ideal i privilegiada per entrenar-se.

Els factors que fan de la ciutat un santuari del ciclisme professional són el clima, les bones carreteres, l'anonimat dels ciclistes professionals, la qualitat de vida, la gastronomia i la seguretat de les carreteres on els conductors, per regla general, són molt respectuosos amb els ciclistes.

Qualitats que també han propiciat que s'instal·lessin dos equips ciclistes professionals més: el grup australià Mitchelton-Scott i l'Israel Cycling Academy. Tot això ha propiciat que actualment a la província gironina hi visquin més de 170 professionals del món de la bicicleta, entre els quals s'inclouen corredors, directius dels equips, fisioterapeutes i mecànics.

Molts d'aquests professionals han instal·lat la seva residència a Girona i també el seu negoci. És el cas de Christian Meier, que regenta el bar La Fàbrica, o Rory Sutherland, amb el Federal Café.

Tot això ha promocionat el món del ciclisme convertint Girona en una destinació atractiva per a aficionats de tot el món, especialment per als que volen pedalar per les mateixes carreteres on s'entrenen els professionals, per on anys enrere ho havia fet Armstrong.