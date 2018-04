Els models més nous per recórrer Girona

El Gravel és una nova especialitat ciclista vinguda d´Amèrica del Nord pensada per rodar molts quilòmetres per pistes no asfaltades a un ritme tranquil. La comoditat és un dels aspectes essencials per diferenciar les bicicles de Gravel d'altres tipus de bicicletes aparentment semblants, com poden ser les de gran fons o fins i tot les de ciclocròs. L´Addict Gravel 10 Disc d´SCOTT és ideal per dur a terme sortides amb un marcat caràcter d´aventura per la lleugeresa i comoditat del seu quadre de carboni i per la resistència dels seus components. Sobre una Addict Gravel 10 ja venen ganes de perdre´s pels camins de les comarques gironines.

Cada dia més dones es passen a la bicicleta esportiva i de lleure per gaudir al màxim de la BTT. La Contessa Spark 910 d´SCOTT és la màquina perfecta per a les més exigents. El seu quadre de fibra de carboni superlleuger i adaptat a la configuració corporal femenina la converteixen en una bicicleta molt fàcil de conduir, especialment en trams tècnics, i que transmet molta confiança en els trams més ràpids. El selló, el manillar i altres components també son específics perquè les ciclistes estiguin el màxim de còmodes i puguin donar el màxim de les seves prestacions tant pujant com baixant. Finalment, la combinació dels colors magenta i negre mat la fan estèticament atractiva i elegant.

Amb l´SCOTT E-Silence 10 és més fàcil descobrir Girona i qualsevol ciutat del món. Per la seva geometria còmoda i l´alimentació elèctrica d´una bateria de 500áWh, és la bicicleta ideal per als desplaçaments urbans de cada dia, com anar a la feina, a la universitat o fer els encàrrecs. Perquè moure´s en bicicleta per la ciutat activa la ment, s´estalvien diners i es millora la qualitat de vida de tothom. A més, gràcies a l´ajut del motor elèctric Brose et pots desplaçar gairebé sense esforç. Disponible en geometries per a home i per a dona, inclou equipament com un portaequipatges, parafangs i llums integrats.