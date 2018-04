Nivell avançat: L'Emília Romanya d'Itàlia

8 dies / 7 nits / 6 dies de bici

Des de 670 ? per persona

Distància: 36 Km/dia

Aquesta ruta, a causa del desnivell acumulat, és per a cicloturistes més avançats. Generalment són rutes autoguiades de sis a vuit dies. D'aquest país destaquen sobretot dues coses: la història de grans ciutats italianes i la seva gastronomía. El viatge pren com a protagonista la via Emilia, el camí construït pels romans l'any 187 abans de Crist, que va marcar el començament del desenvolupament de les ciutats de Bolonya, Mòdena i Parma. El viatger descobrirà la catedral de Parma, així com diferents castells al llarg de la ruta: Torrechiara, Colorno, Fontanellato, Soragna, Montecchio, Carpi i Vignola.