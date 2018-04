Nivell mitjà: Descobrint les perles d'Holanda

7 dies / 6 nits/ 5 dies de bici

Des de 594? per persona

Distància: 40 Km/dia

Al llarg d'aquesta atractiva ruta trobem la més pura essència holandesa. Les distàncies pedalant són relativament curtes, la qual cosa permet més temps per fer turisme i veure museus. Dins de la conurbació de Randstad descobrireu com de rural i tranquil pot ser el camp; on pòlders, molins de vent, camps de flors, llacs i rius prenen el centre d'atenció. Aquesta ruta permet gaudir de les perles culturals d'Holanda com són el Museu de Van Gogh i d'Anne Frank, el centre històric de Haarlem, els Holfjes, els meravellosos jardins botànics i la ceràmica de Delft. La ruta ofereix l'opció de fer-la de forma estàndard o la versió en família.