Un passeig per Europa amb bicicleta

Les vies verdes i els petits corriols que recorren la província de Girona s'han omplert de gom a gom de bicicletes en els últims anys. Una tendència esportiva que cada vegada guanya més adeptes. La moda d'anar amb bicicleta ha traspassat fronteres i a poc a poc més gironins escullen la bicicleta com un mitjà de transport per conèixer i descobrir diferents racons d'Europa.

Després de més de 20 anys d'experiència creant i organitzant rutes per descobrir el territori, l'agència CicloTurisme.com de Girona aposta ara per oferir als gironins les millors rutes d'Europa per fer amb bicicleta. «En els darrers anys, hem vist com més persones venen a demanar-nos informació sobre recorreguts per fer fora de Catalunya», explica Eduard Kirchner, propietari de l'agència.

Aquest tipus d'experiència permet als viatgers conèixer l'interior dels països, els seus rics paisatges i la seva densa naturalesa. «Permet descobrir el territori amb molta proximitat», destaca Kirchner.

L'empresa CicloTurisme.com, situada davant la plaça Poeta Marquina de Girona, ofereix un ventall de propostes per descobrir Europa amb bicicleta a través de rutes itinerants d'hotel a hotel. Un pack on s'inclou informació sobre la ruta (indicacions, quilòmetres, desnivell del terreny...), els allotjaments consignats i el trasllat de l'equipatge d'hotel a hotel. A més, també s'atorga als cicloturistes un GPS per poder seguir la ruta. En la major part de les destinacions, el recorregut es pot fer amb bicicleta de passeig, de carretera o de muntanya.

Les rutes, a més, estan avalades per l'equip de CicloTurisme.com, els quals han realitzat aquests recorreguts per tal de poder explicar de primera mà als seus clients com és el terreny, el nivel de dificultat de la ruta, així com per donar algunes recomenacions.

L'itinerari proposa realitzar al dia uns 40 km, en el cas de la bicicleta de passeig, i 60 km, en el cas de la de carretera. La recomenació és pedalar durant el matí, per arribar al mitgdia al destí i poder gaudir d'una tarda de turisme a la localitat. Tot i això, és el viatger que llliurament pot escollir l'hora de sortida i d'arribada, on fer petites aturades i on menjar. Un ruta amb bicicleta totalment lliure.

Segons explica Kirchner, el perfils dels gironins que demanden més aquest tipus d'experiències són les famílies i la gent que ronda els 50 anys. I les destinacions preferides són la ruta del Danubi a Àustria, del llac Constança a Alemanya i els castells del Loire a França. En segon terme queden indrets com Bèlgica, Holanda i Itàlia.

«Els països europeeus, sobretot els nòrdics, fa 30 anys que promocionen el cicloturisme. Mentre que aquí només hi ha un carril bici, la via verda, allà hi ha una xarxa de carrils bici segura i estesa per tot el país», comenta Kirchner. El cicloturisme és una tendència que no para de créixer. Des de l'empresa CicloTurisme.com seleccionen els millors itineraris, les ascensions clàssiques combinades amb carreteres tranquiles i panoràmiques, per arribar als recons més amagats.