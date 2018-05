«L'administrador de finques és un veritable mediador en els conflictes de veïns»

Per què és important comptar amb un administrador de finques?

L'Administrador de Finques és un professional especialitzat en temes immobiliaris i, per tant, un veritable assessor al servei dels ciutadans. Majoritàriament es veu l'administrador de finques com una persona que es dedica a llogar locals i habitatges i a administrar comunitats de veïns, però no solament són aquestes les seves activitats. Cal tenir en compte que, en ser un veritable assessor, té ple coneixement en totes les matèries que envolten els edificis, la seva conservació, habitabilitat, seguretat, accessibilitat, instal·lació d'infraestructures comunes, eficiència energètica o hídrica, instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics... Són experts en el coneixement i aplicació de la legislació jurídica, fiscal, laboral i administrativa de la propietat immobiliària. Per tots aquests coneixements i motius, el ciutadà té la necessitat de comptar amb aquests professionals.

Quins són els principals problemes que es troben els administradors de finques?

Un dels grans problemes és la convivència i la manca de tolerància i diàleg. Davant d'això, l'administrador de finques és un veritable mediador que intenta evitar situacions conflictives que es poden produir cada dia entre veïns. Des del col·legi s'ofereix una amplià informació i formació a tots els col·legiats adscrits a través de cursos, conferències i col·loquis sobre matèria jurídica, fiscal, laboral, administrativa i, com no, humana.

És la morositat un d'aquests problemes?

Sense cap dubte podem dir que la morositat, en aquests temps de crisi, ha estat un dels principals problemes que s'han trobat les comunitats de propietaris. La qüestió encara persisteix i de forma molt especial quan els deutors són entitats bancàries, ja que costa molt de cobrar els deutes de les mateixes vers les propietats que normalment s'han adjudicat al seu favor per manca de pagament de crèdits a favor seu. La comunitat ha de prendre totes les mesures necessàries per aconseguir el cobrament de les quotes, aplicant els mecanismes que les mateixes lleis els posen al seu abast i sempre amb l'ajuda de l'administrador de finques, que en aquests moments ha de tenir molta humanitat i paciència.

Què ha de fer una comunitat de veïns quan un veí no paga les quotes?

Cal analitzar amb profunditat la situació del deutor i procurar ajudar-lo a complir amb el pagament de les quotes, allargant terminis i buscant tota mena de possibles solucions abans d'emprendre accions judicials. Abans, però, s'ha de comprovar sempre que es pugui que el deutor no és un clàssic mal pagador, que d'aquests també n'hi ha molts i en aquests casos l'actuació ha de ser contundent i ràpida. De totes maneres, l'administrador de la comunitat ha de ser la persona ponderada que ajudi a resoldre els problemes, amb professionalitat, honradesa i serietat.

Heu notat com creix l'interès de les comunitats de veïns per convertir els edificis en habitatges sostenibles energèticament?

Sí que és veritat que els propietaris, segons les seves possibilitats i necessitats, fan tot el que poden per convertir les seves llars en habitatges sostenibles energèticament, però a nivell d'elements comuns dels edificis no podem dir que es noti gaire.

Quines són les últimes novetats del sector pel que fa a noves lleis?

Per una banda hi ha la implantació de l'obligatorietat que tenen totes les entitats sense personalitat jurídica, on s'inclouen les comunitats de propietaris, de relacionar-se electrònicament amb totes les Administracions Públiques, amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. Per altra banda, voldria destacar la propera aprovació del Projecte de Llei de modificació de la LEC 1/2000, on es regularà un procediment específic per garantir la possessió dels habitatges. Amb ella es pretén combatre el que constitueix en l'actualitat una autèntica i injustificable plaga social com és el fenomen de l'ocupació il·legal de finques, dels que els Administradors de Finques en som testimonis i perfectament coneixedors de les seves conseqüències. En aquests moments nomé falta la seva aprovació per part del Senat i la seva publicació en el BOE.