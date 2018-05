El valor de l'especialització

L'assegurança de Comunitats és una assegurança complexa que es caracteritza per cobrir, principalment, situacions crítiques, així com sinistres, que tenen lloc amb elevada freqüència. Per tots dos motius, és essencial comptar amb una adequada valoració de l'edifici que garanteixi estar assegurat de manera correcta, i amb una companyia que tingui capacitat per donar una resposta ràpida i eficient en la resolució dels sinistres.

Experiència i especialització són, per tant, aspectes fonamentals a l'hora de seleccionar una asseguradora, ja que és essencial que domini els procediments del tractament de sinistres, que compti amb un elevat grau de digitalització i que conegui les necessitats del client.

Coordinar pèrits, professionals i els interessos de diversos perjudicats és una de les tasques més complicades. Per això, si es té integrada tota la informació de cada un dels participants i del mateix edifici en una única eina, la resolució serà més eficient i satisfactòria per als perjudicats. En aquest camp, Mútua de Propietaris ha realitzat grans inversions per digitalitzar els processos de resolució de sinistres que han propiciat una reducció dels temps de resolució de gairebé un 20%.

En aquesta tasca de coordinació és fonamental el paper dels Administradors de Finques, especialment si són també agents d'assegurances, ja que concentren la majoria de la informació sobre les comunitats que administren i tenen contacte directe amb el president i amb tots els veïns que resideixen a la comunitat, de manera que són els nostres grans aliats a l'hora de prestar un servei ràpid i àgil.

Així mateix, la digitalització també s'ha aplicat a la informació sobre els edificis assegurats permetent un accés fàcil i immediat a tota la informació referent a l'immoble per part de tots els implicats; i preveure actuacions per millorar l'habitabilitat i perdurabilitat dels immobles.

Mútua de Propietaris ha materialitzat aquesta digitalització en l'anomenat Portal de l'Edifici on, sobre una visualització en 3D de l'immoble assegurat, es mostren els sinistres, els resultats de les ITEs, les recomanacions d'actuació, etc. A més, ha fet possible els peritatges en línia, mitjançant els quals el mateix copropietari pot ser guiat amb el seu telèfon intel·ligent per un pèrit a distància per revisar els danys i escurçar períodes de visites i d'espera.

No obstant això, al final la satisfacció de l'assegurat és el que compta. El més important és que se senti orgullós de la seva pòlissa i, per això, cal que aquesta compti amb serveis afegits.

Mútua de Propietaris ha triat avançar acompanyant el client i va més enllà del concepte de cobertura de risc. Així, ha introduït Serveis Tècnics Premium, que aporten estalvis a les comunitats i milloren la salut dels edificis com ara anàlisi dels consums energètics, tramitació i gestió de subvencions, Inspeccions Tècniques de l'Edifici, Certificats d'Eficiència Energètica o l'elaboració d'un Dossier de la Vida de l'Edifici. També ofereix una assegurança de la llar que complementa l'assegurança de la Comunitat, evitant duplicar cobertures i facilitant la gestió dels sinistres.

En definitiva, atesa la complexitat de l'assegurança de Comunitats, és fonamental comptar amb una companyia amb experiència i especialització en el sector immobiliari que garanteixi, recolzada en la col·laboració de l'administrador de finques, una àgil i efectiva resolució dels sinistres; que aconselli l'assegurat a l'hora de prendre decisions dins d'una comunitat de propietaris i que vetlli per la millor gestió possible de l'immoble comunitari.