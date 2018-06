Com eliminar les taques grogues dels teus coixins

En absorbir la suor que desprenem en dormir, el nostre coixí perd el seu característic color blanc i es torna groguenc o grisenc deixant taques per tot arreu. Aquests coixins solen adquirir un to groc per culpa de la suor i la saliva que creen taques molt difícils d'eliminar a la rentadora.

Perquè no et compliquis la vida i puguis dormir en un llit que sembli nou, et proposem un truc casolà per blanquejar els coixins i deixar-los com acabats d'estrenar

Abans de posar-te a fer-ho, comprova l'etiqueta del teu coixí per saber si és apta per als ingredients que es necessiten i per als programes de rentat a l'hora de blanquejar-lo.

Getty Images

Preparat per blanquejar els coixins

- 12 tasses d'aigua (3 litres)

- Mitja tassa de suc de llimona (125 ml)

- 1 tassa d'aigua oxigenada (250 ml)

Introdueix tots els ingredients en un recipient o galleda i remou per integrar-los completament. A continuació preparem una barreja especial a l'hora de posar a la rentadora el nostre coixí:

- 1 tassa de detergent per a la roba

- 1 tassa de detergent biodegradable per a rentaplats

- 1 tassa del blanquejador casolà

- Mitja tassa de bòrax o sal de bor

- Aigua calenta

Finalment, només ens cal retirar la funda i introduir el coixí a la rentadora i posar un cicle d'aigua calenta. Es programen dues rentades perquè quedi ben net. Posa't guants i introdueix tots els ingredients que t'hem indicat; ja només has d'esperar a que la màquina faci la seva feina i que el sol assequi el coixí.