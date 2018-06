Millors 'apps' per gaudir del Mundial

Els més futbolers estan d'enhorabona, ja que ahir va començar la Copa del Món i avui s'estrena Espanya · Com no podia ser d'una altra manera, l'edició d'enguany arriba carregada d'apps · I aquí teniu les imprescindibles

El Mundial de futbol ja és aquí, i l'edició d'aquest any és la més tecnològica de la història. I no només pel que fa a la retransmissió de la competició es refereix -serà en 4K i amb nous tipus de càmeres-, sinó que la FIFA s'ha proposat que els aficionats estiguin tot el dia pendents del que esdevindrà a Rússia durant les pròximes setmanes.

Els dispositius mòbils seran, amb diferència, els dispositius digitals que més oferiran sobre la Copa del Món. I com no podia ser d'una altra manera, serà a través de les dotzenes d'aplicacions que ja inunden tant la botiga d'aplicacions d'Android com la App Store d'Apple. Però també cal estar atents, ja que en la jungla d'apps hi ha molta morralla. Potser massa.

Hem provat multitud d'aplicacions, i hem fet una particular selecció en què us recomanem apps que no només són útils informativament, sinó que també són atractives visualment. I divertides en alguns casos.

Per estar al corrent de tot el que passa al Mundial de Rússia ens han encantat l'aplicació oficial de la FIFA, One Football, Copa del Món, Be Soccer i Skores. Totes elles ofereixen informació al minut de totes les seleccions que hi participen, i ofereixen possibilitats de personalització úniques en funció dels nostres gustos i equips favorits.

A la part de jocs és obligatori anomenar tant el FIFA 2018 com el PES 2018, els dos grans exponents dels jocs de futbol per a mòbils, i que amb motiu del mundial s'actualitzen amb les seleccions classificades.

Entre els nostres imprescindibles també situem l'aplicació Ràdio FM, una app que ens ofereix més de cent emissores de ràdio de tot el món. I què volen que els digui: veure un partit de l'Argentina mentre escoltem una emissora d'aquell país ha de ser una experiència impagable...

I rebuscant ens hem trobat també amb dues apps sobre la Copa del Món que són inclassificables. La primera és Panini Sticker, o dit d'una altra manera, l'evolució dels àlbums de cromos de tota la vida. Només que ara podrem canviar aquests cromos amb qualsevol persona del món, i no només amb els amics de l'escola. L'altra joia és el pronosticador, una aplicació que ens convertirà en un pop Paul digital. Aquí no hi ha premis, més enllà de ser el que més resultats encerti de tota la quadrilla de companys. I ja avisem: l'enfrontament pot ser dels que fan època.



Siri: L´assistent de veu d'apple es «futbolitza»

Som molt fans de Siri. Ho reconeixem. I és que l'assistent de veu d'Apple no para d'enamorar. L'últim ha estat aconseguir que ens expliqui tot el que se'ns ocorri preguntar-li sobre la propera Copa del Món de Futbol. Des d'alineacions fins a resultats passats, o el calendari complet d'aquest Mundial, Siri ho sap tot. Però Apple ha volgut anar més enllà, i ja té programades tot un seguit d'aplicacions, notícies, llistes de reproducció, podcasts i fins i tot llibres futbolers que faran les delícies dels aficionats a l'esport rei.