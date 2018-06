Retorn a casa

«LUKE CAGE» La segona temporada del superheroi de Harlem arriba el 22 de juny a Netflix.

Luke Cage és un dels personatges més interessants de l'univers expandit de Marvel i Netflix: a banda que la seva condició de superheroi a la força està plena de matisos apassionants (una mica els mateixos que turmenten la seva col·lega Jessica Jones), el fet que la seva sèrie converteixi Harlem en un personatge més de la història ja és motiu més que suficient per veure-la. La seva segona temporada arriba a la plataforma el pròxim divendres 22 de juny.

Luke Cage és bàsicament un relat sobre la diferència entre el que es diu de tu i el que realment ets, sobre la imatge que projectes i les veritables arestes de la teva personalitat. També és una paràbola gens convencional sobre l'heroisme, sobre la impossibilitat de viure en pau si tens poders, i sobre el mal irreparable que poden arribar a provocar les teves accions. Tot plegat en aquest meravellós context, la Harlem més epidèrmica imaginable, on els dolents viuen en clubs de jazz i els grans conflictes veïnals es dirimeixen en barberies. A la sèrie li sobraven minuts, és cert (és aquesta mania de Netflix de fer entregues de tretze episodis de gairebé una hora), però també irradiava rigor i personalitat, i comptava amb un esplèndid personatge femení: la policia Misty Knight, interpretada per una immensa Simone Missick.

La segona temporada se situarà exactament on acabava The Defenders, amb Cage tornant al seu barri i havent-se d'enfrontar a l'evidència que no tothom el veu com un heroi. També s'hi troba un nou enemic (Mustafa Shakir, esplèndid en el seu paper de The Deuce), els primers problemes amb Claire (Rosario Dawson, en l'únic personatge que apareix a totes les sèries de Marvel i Netflix) i la constatació que potser ha arribat l'hora d'exercir de superheroi sense complexes. La nova entrega compta amb un primer episodi dirigit per l'actriu Lucy Liu, que ja s'ha fet càrrec d'uns quants capítols de la seva sèrie Elementary, i fa tota la pinta que s'hi aposta per una estètica més estripada que entronca encara més amb l'esperit de les vinyetes. Al capdavant, de nou, el gran Mike Coulter, molt ben acompanyat de secundaris tan solvents com Alfre Woodard o Theo Rossi.