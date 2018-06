Desaparegudes

El 1975, el gran Peter Weir dirigia Picnic en Hanging Rock, arriscada i políticament incorrecta adaptació d'una novel·la de Joan Lindsay que ja era una mirada gens convencional a la repressió de la identitat femenina. Ara una altra producció australiana, en aquest cas televisiva, diu la seva sobre el llibre. De fet, el seu principal interès radica precisament en què vol ser una versió més fidel al text, però sense renunciar a una ànima pròpia.

La història de situa a principis del segle XIX. Supervisades per la directora Appleyard, les alumnes d'una escola preparatòria femenina fan una sortida que els ha de permetre tenir una mica de distensió enmig de tanta rigidesa formativa. Però les coses aviat es torcen: tres de les estudiants del centre, justament les més combatives, desapareixen sense deixar rastre. És així com es posen al descobert algunes pràctiques repressives de l'escola i, sobretot, el tirànic caràcter de la seva principal institutriu.

A la versió fílmica, Weir obviava els passatges més explicatius de la novel·la per centrar-se en el que hi havia d'abstracte i cruel en el seu misteri, sense que això comportés trair l'esperit de Lindsay; a l'adaptació televisiva, en canvi, sí que hi ha un major aprofundiment en el retrat dels personatges, convertint-se en el perfecte completament a les conclusions estètiques i morals de la pel·lícula.

Dividida en sis episodis d'una hora, Misterio en Hanging Rock destaca per la seva recerca d'un estil propi: en alguns moments apel·la inevitablement a algunes seqüències i recursos vistos al film de Weir, però aconsegueix desmarcar-se'n gràcies a la seva lloable aposta per l'experimentació formal.

Així, la seva manera de jugar amb la profunditat de camp, l'angulació de càmera o la banda sonora li acaben donant un aire entre irreal i terrorífic que casa perfectament amb les idees plasmades per Lindsay a la novel·la. Per altra banda, també encerta en el seu magnífic repartiment, encapçalat per Natalie Dormer (la Margaery Tyrell de Joc de Trons treu molt profit de les ambivalències del seu físic), Lily Sullivan, Lola Bessis, Samara Weaving i Madeleine Madden.