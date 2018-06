Festes, festivals i propostes imprescindibles per aquest diumenge a les comarques de Girona

Festival Nomad a Sant Feliu de Guíxols

El Nomad Festival visita per segon any el municipi de Sant Feliu de Guíxols, instal·lant el seu campament base novament als Jardins Juli Garreta, davant el mar. Música en directe, una oferta gastronòmica en format foodtruck i un market dedicat a artesans, dissenyadors i petites marques. Aquesta és la programació per avui:

- De 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda, Petit Nomad.

- De les 12 del migdia a les 9 del vespre, Nomad Market.

- A les 6 de la tarda, animació infantil.

- A les 8 del vespre, concert espectacle amb Juke Movie.

Festa Major de Palamós

- A les 12 del migdia pels carrers de la vila animació amb el grup Ventsonats.

- A les 12 del migdia a la parròquia de Santa Maria missa solemne amb la participació de la coral el Progrés.

- A 2/4 de 7 de la tarda al passeig del Mar animació infantil.

- A 2/4 de 8 del vespre a l´Arbreda Municipal concert de festa major amb els Montgrins.

- A les 11 de la nit a l´Arbreda Municipal ball amb els Montgrins.

- A les 11 de la nit a la platja Gran i barraques concert amb Karloss Selektah, Litus al Cub i EAM.

Festa Major de Sant Joan les Fonts

- A 2/4 de 10 del matí, al Parc de Can Miquelet, 6a Trobada de cotxes antics.

- A les 12 del migdia, missa solemne catada per la Coral Puigsacalm. Tot seguit, a la plaça Major, ball de la faràndula.

- A la 1 del migdia, lliurament del spremis del concurs de fotografia i del concurs de pesca.

- A 2/4 de 6 de la tarda, al pavelló, concert i ball amb l´Orquestra Internacional Maravella. Hi haurà l´elecció de pubilla i hereu.

- A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de l´Ajuntament, Serenata de l´Alcalde amb l´Orquestra Internacional Maravella.

Cercavila i castells a l'Estartit

A les 7 de la tarda, davant l´oficina de Turisme, sortida de la cercavila amb la Colla Gegantera Xiscu i Remei de l´Estartit i tot seguit, exhibició castellera amb els Castellers de Figueres.

El Xarim Aresté més íntim a Castell d'Aro

El músic Xarim Aresté serà, aquest diumenge a les 18 h, el protagonista del nou cicle de música en directe, el Proper. L´exlíder dels Very Pomelo arriba a Castell d'Aro per presentar en directe Polinèsies, en el qual s´atreveix per primer cop amb la balada, completant així un àlbum de cançons calmades i independents.

Visita Parc Neolític de la Draga a Banyoles

Aquest diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, nova oportunitat per descobrir els secrets dels nostres avantpassats, amb la visita al Parc Neolític de La Draga de Banyoles. En la visita al parc, es podrà entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir el dia a dia d´un grup de pagesos i ramaders neolítics.

Visita a Sant Pere de Galligants

«Pare Abat, hi ha pelegrins!» Així comença aquest divertit recorregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres més notables del romànic català, del qual només en resten visibles l'església i el claustre. En el monestir hi vivien monjos benedictins segons l'estricta regle de Sant Benet, que van teixir la seva història. La visita es farà a les 12 del migdia.

Anar de tapes a Platja d'Aro, Figueres o Olot

Fins al 24 de juny, a Platja d'Aro hi ha lacampanya gastronòmica Primavera de Tapes en la que participen diferents restaurants. A Figueres, fins el 14 de juliol campanya gastronòmica dels tastets surrealistes, a diferents locals de la ciutat. La Ruta de Tapes d'Olot la promouen diferents establiments i s'allargarà fins al 30 de juny.