El festival del conjunt Vespres d'Arnadí de Barcelona pivotarà sobre la figura de Bach

El festival d'estiu que organitza el conjunt Vespres d'Arnadí, dirigit per Dani Espasa, al barri gòtic de Barcelona, pivotarà al voltant de la figura de Johann Sebastian Bach, amb tres concerts els dies 1, 8 i 15 de juliol, amb l'epígraf de «Bach d'ensomni». El primer dels concerts, el dia 1 de juliol, se celebrarà a la basílica de Just i Pastor, la més antiga de la ciutat, amb la mezzosoprano Marta Infante, i un programa titulat: Divinitatis: de Vivaldi a Bach. Una altra de les novetats d'aquesta edició és que els tres concerts es programaran en diumenge i un d'ells serà una matinal, el dia 8 de juliol, a les 11.00 hores a l'església de l'Esperança. En el segon dels concerts, el programa serà Variacions Goldberg a tres i el tercer porta per títol: Bach i Händel: una trobada. Tots els concerts tenen un preu únic de quinze euros, tot i que hi ha la possibilitat d'adquirir un abonament per a tot el festival per 40 euros. Les dues anteriors edicions de l'esdeveniment van estar centrades en Vivaldi i Händel i, igual que aquest any, els seus organitzadors pretenen donar a conèixer espais catalogats i d'alt valor patrimonial de Barcelona.