Gaudir de les tranquil·les nits d'estiu a la terrassa de l'hotel DoubleTree by Hilton

Desconnectar del dia a dia, prendre un exquisit refresc envoltat de les millors vistes i veure com el sol es pon a la ciutat de Girona és la proposta que ofereix aquest estiu la terrassa de l'hotel DoubleTree by Hilton. Un espai exclusiu i íntim, obert a tot el públic, que ha inaugurat recentment les seves instal·lacions a la part alta de l'hotel.

Els visitants poden gaudir d'una zona exclusiva i tranquil·la, tot prenent una copa de vi, un gintònic, un còctel, un combinat o una cervesa, així com tastar diversos snacks. A la terrassa del DoubleTree regna un ambient relaxat, íntim i exclusiu, amenitzat amb música.

Amb un aforament de 80 persones, l'espai compta amb una barra, una zona per ballar i diferents racons per prendre un refresc. Des d'una zona amb tamborets i taules altes, fins a un espai chill-out amb cadires de palets i tombones. La terrassa també compta amb un espai reservat, un lloc exclusiu, situat a un nivell superior, on el client pot gaudir d'una major tranquil·litat i intimitat.

La terrassa del DoubleTree romandrà oberta cada dia a l'estiu fins al 15 de setembre. Aquest mes de juny estarà oberta de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit; i a l'agost i setembre obrirà les seves portes de les 3 de la tarda fins a la 1 de la nit.

L'hotel DoubleTree by Hilton està situat a una zona tranquil·la de la ciutat de Girona, a prop de l'Auditori i Palau de Congressos, i a uns 10 minuts a peu del centre de Girona. Una zona ideal per descansar del bullici que es respira a l'estiu a la ciutat.