Més contingut, menys millores

El consum audiovisual, la forma en què mirem la televisió, ha canviat. I de quina manera! Amb les emissions tradicionals perdent audiències i les plataformes dels operadors més centrades en el futbol -i altres competicions-, els sistemes de vídeo sota demanda no han parat de créixer i, en alguns casos, el seu auguri s'allarga durant els dotze mesos de l'any.

El passat estiu, més o menys per aquestes dates, vam aprofitar el desembarcament al nostre país de la plataforma HBO per donar-vos un repàs a tots els sistemes de vídeo sota demanda que hi ha a Espanya. 12 mesos després, una guerra per tenir els millors continguts ha portat a la majoria d'aquestes plataformes a oblidar-se d'alguna cosa fonamental per a l'èxit de qualsevol sistema digital: la usabilitat.

En aquest any, el temps ha semblat aturar-se per la majoria de les plataformes de vídeo sota demanda que operen a Espanya, especialment pel que fa al nombre de dispositius que poden reproduir simultàniament els continguts. En una època en què en una casa familiar hi ha com a mínim cinc o sis dispositius en els quals es poden veure sèries i pel·lícules, no té sentit que el nombre d'aquests dispositius estigui limitat a l'hora d'incloure'ls en el sistema. Això obliga a estar contínuament afegint i esborrant aquest o aquell telèfon.

Un aspecte similar es produeix amb el nombre d'equips que es poden reproduir simultàniament els continguts que es paguen. En una casa en què hi ha un matrimoni amb dos fills, algunes d'aquestes plataformes es quedaran coixes. El cas més clar és el de Filmin, on l'excel·lent catàleg de cinema d'autor només pot ser gaudit per dues persones. I és una pena, perquè si la teva mare es posa amb La abeja Maya i el nen amb D'Artacán i los tres mosqueperros, et quedes sense poder gaudir de l'Atlàntida Film Fest. Per altra banda, més del 80% dels seus continguts són exclusius, i això marca una important diferència amb la resta.

Si bé és cert que Netflix segueix implementant millores contínuament en la seva aplicació, sigui la plataforma que sigui, els altres no segueixen aquesta direcció. Rakuten és un clar exemple de falta de novetats tècniques.

La plataforma anteriorment coneguda com a Wuaki TV va ser comprada per Rakuten el 2012 amb la clara intenció de crear un videoclub mundial que, amb el pas del temps s'està diluint com un sucre a l'aigua. El poder econòmic de l'«Amazon japonès» no es deixa veure en un sistema que fa aigua per totes bandes. Un reproductor mòbil antic, errors de reproducció en el PC, la falta de contingut exclusiu i el pobre catàleg deixen en evidència aquesta plataforma davant la competència. Des de l'any passat han implantat un sistema de fidelitat a través d'uns punts que s'acumulen amb cada euro gastat. Però surt una mica car. Per aconseguir els punts necessaris per llogar una pel·lícula de 3,99 ?, s'han d'haver invertit 399 ? en lloguer.

Prime Video és la plataforma d'Amazon, i una de les pitjors tècnicament. No permet el pagament a través de PayPal, el seu reproductor a Windows falla més que una escopeta de fira i té molts continguts en espanyol llatí, cosa incomprensible en alguns casos, ja que hi ha sèries que s'han doblat a l'espanyol d'aquí, com en el cas de Blue Bloods. Sí, tenen una eina anomenada X-Ray que és una delícia perquè permet veure informació dels actors i tot l'equip a través del portal IMDB.

HBO era la gran esperança. La seva arribada era molt esperada. Però un any després veiem que ha fallat en usabilitat. No es permeten afegir temporades completes als favorits, està limitat a només cinc dispositius i seguir una sèrie és una tortura. Quan finalitza un episodi i intenteu continuar l'endemà, el sistema no et deixa, i obliga a buscar la sèrie i després trobar l'episodi. A més, HBO no té continguts en 4K.

Què dir de Netflix? És sens dubte la més avançada tecnològicament, la que ofereix la seva pròpia aplicació dedicada a més varietat d'aparells -està disponible per a gairebé tots- i la que més et sorprèn amb petites innovacions que fan que cada poc temps la seva plataforma millori. I ja poden donar un servei impecable, ja que són els més cars del mercat.