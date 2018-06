Les millors propostes per gaudir del cap de setmana a Girona

La flama del Canigó arriba a Girona

Coincidint amb la nit de la revetlla de Sant Joan, Girona celebrarà l´arribada de la Flama del Canigó. Dissabte a les 6 de la tarda hi haurà la sortida del seguici de la Flama de plaça Sant Pere. Durant el recorregut hi haurà exhibicions, amb la participació de la Fal·lera Gironina, Gegants de Santa Eugènia, Marrecs de Salt, Diables de l'Onyar i GEiEG. Està previst arribar a les 7 de la tarda a la plaça del Vi.

Consulta aquí l'agenda més completa de revetlles de Sant Joan a les comarques de Girona

El Festival Ítaca celebra dues nits de luxe a la platja de l'Estartit

El festival Ítaca celebra, com ja s´ha instaurat com una autèntica tradició, dues nits especials a la Platja Gran de Estartit amb un cartell de luxe, per tal de celebrar el cap de setmana de Sant Joan, amb la tradicional revetlla inclosa. Txarango, Che Sudaka (a la fotografia) i Doctor Krápula formen el cartell de la nit del divendres. Una sessió del DJ Karlixx (Canibal Sound System) tancarà la nit allargant la festa fins a la matinada. El preu per aquesta nit de concerts és de 13 €. Dissabte, revetlla de Sant Joan, prendran el relleu damunt l´escenari de la Ebri Knight, Germà Negre, Pachawa Sound i Koers. Una sessió del DJ Gambeat Radio Bemba Sound System -baixista de la mítica formació Mano Negra de Manu Chao- tancarà la nit allargant la festa fins a la matinada. El preu per aquesta vetllada serà de 4 €

Revetlla vora el mar a Blanes

La AEiG Pinya de Rosa i la Colla de Diables Sa Forcanera organitzen la revetlla de Sant Joan a Blanes. Una vetllada que arrencarà a 2/4 de 7 de la tarda amb la revetlla infantil (amb xocolatada i entrega de la flameta), per donar pas a l´encesa de la foguera oficial, a 2/4 de 9 del vespre. Després de sopar, a les 10 de la nit, hi haurà batucada, i a partir de les 11, actuacions musicals amb Tropical Roots, Arkadia Sound i Pd Zitas.

Nomad Festival a Sant Feliu de Guíxols

El Nomad Festival visita per segon any el municipi de Sant Feliu de Guíxols, instal·lant el seu campament base novament als Jardins Juli Garreta, davant el mar. Música en directe, una oferta gastronòmica en format foodtruck i un market dedicat a artesans, dissenyadors i petites marques. També hi haurà, com l´any passat un apartat de Petit Nomad.

Festa Major de Palamós

Torna Sant Joan, i amb Sant Joan torna la tradicional Festa Major de Palamós. Les populars barraques s´instal·laran a la platja de divendres a dilluns i entre els grups que hi actuen aquest any hi ha els grups participants en el Gamba Rock 2017, LitusalCub, Dr.Prats (a la imatge), Septimo A, BillyIdiot, Smoking Souls, KarlosSelektah entre altres.



'Nit de les dones d'aigua a Sant Joan les Fonts

Aquest dissabte a partir de les 22:30 h, l´espectacle Nit de les dones d´aigua farà una adaptació de la tradicional llegenda de les dones d´aigua catalana, on s´explica que aquests éssers naturals apareixien en la revetlla de Sant Joan, aquesta nit tan màgica, a rentar les seves robes al riu. Enguany a càrrec de la companyia Drakonia Produccions.

El Xarim Aresté més íntim a Castell d'Aro

El músic Xarim Aresté serà, aquest diumenge a les 18 h, el protagonista del nou cicle de música en directe, el Proper. L´exlíder dels Very Pomelo arriba a Castell d'Aro per presentar en directe Polinèsies, en el qual s´atreveix per primer cop amb la balada, completant així un àlbum de cançons calmades i independents

Visita Parc Neolític de la Draga a Banyoles

Dissabte i diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, nova oportunitat per descobrir els secrets dels nostres avantpassats, amb la visita al Parc Neolític de La Draga de Banyoles. En la visita al parc, es podrà entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir el dia a dia d´un grup de pagesos i ramaders neolítics.

Visita a Sant Pere de Galligants

«Pare Abat, hi ha pelegrins!» Així comença aquest divertit recorregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres més notables del romànic català, del qual només en resten visibles l'església i el claustre. En el monestir hi vivien monjos benedictins segons l'estricta regle de Sant Benet, que van teixir la seva història. La visita es farà diumenge 24 a les 12 del migdia.