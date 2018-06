Viure sense màscares

Que alguna cosa està canviant en el motllo del cinema juvenil és evident. Fa tres dècades, el cinema de John Hughes va definir un patró que era molt més progressista del que se li va voler reconèixer en el seu moment, però ja portem uns anys en què s'ha hagut d'anar obrint a realitats, com la sexualitat, que durant massa temps van quedar en segon pla.

Pel·lícules com Ciudades de papel o sèries com Por trece razones han sabut reorientar la formulació tradicional de les narracions sobre l'adolescència i el salt a la maduresa, i és en aquest mateix context que podem situar la notable Con amor, Simon.

Basada en la novel·la homònima de Becky Albertalli, aquesta comèdia està protagonitzada per un estudiant que ha acceptat la seva homosexualitat, però que no vol fer pública fins el musical de final de curs per estalviar-se estar més del compte en el focus d'atenció dels altres. Però quan uns correus electrònics molt reveladors acaben en les mans equivocades, Simon es veu obligat a socialitzar el tema molt més aviat del que tenia previst.

És així, comprovant les reaccions del seu entorn, que s'adona que queda molta feina a fer perquè la normalitat amb el tema sigui realment efectiva.

Con amor, Simon busca (i troba) un difícil equilibri entre la comèdia d'embolics i la necessària apel·lació a la normalització de l'homosexualitat. No pretén dir l'última paraula sobre res, però d'entrada té el mèrit que el protagonista no ha de fer grans discursos sobre les seves preferències, sinó que són mostrades amb una naturalitat molt agraïda.

Dirigida per Greg Berlanti, l'home que hi ha darrere totes les sèries de superherois de la cadena nord-americana CW (a Supergirl en particular ja va apostar per una trama similar, i molt efectiva), Con amor, Simon deu gran part de la seva solvència al seu planter d'intèrprets, encapçalat per Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Alexandra Shipp, Logan Miller i Katherine Langford, la Hannah Baker de Por trece razones.