El «boom» dels sucs

Una dieta saludable i equilibrada, rica en fruites i hortalisses, pot ajudar l'organisme a enfortir-se, regenerar-se i afrontar el dia amb vitalitat. Els sucs de fruita poden ser una bona opció per assolir la ingesta diària recomanada de fruites i verdures. La Dra. María Dolores del Castillo declara que «un got de suc de fruita que és 100% fruita, i principalment amb polpa, natural o envasat, és un aliment perfecte per prendre entre hores, ja que no conté sucre afegit i aporta vitamines i nutrients».

A més, amb la seva ingesta es compleixen diverses funcions bàsiques: són hidratants, antioxidants, remineralitzants i tonificants, de manera que contribueixen a millorar el sistema immunològic i poden prevenir algunes malalties cardiovasculars i el cansament. I no només cítrics, hi ha altres fruites amb sabors i propietats nutricionals molt interessants: les maduixes (riques en vitamina C), les peres (riques en potassi i tenen efectes vasodilatadors), el préssec (especialment rics en potassi i vitamina C, contribueixen a mantenir el cor sa), els albercocs (contenen carotenoides i provitamina A), les cireres (font d'antioxidants procedents dels pigments vermells dels fruits) i els nabius (rics en fibra, potassi i vitamina C).

El suc de taronja és una font rica de vitamina C. Un got petit de suc de taronja cobreix més del 50% de les necessitats diàries de vitamina C4. El folat, una de les vitamines B que trobem en el suc de taronja, beneficia el creixement del teixit matern durant l'embaràs, contribueix al funcionament normal del sistema immunològic, i també ajuda a reduir el cansament i la fatiga.

Entre els avantatges dels sucs de fruita destaca la seva capacitat antioxidant, que contribueix a la protecció de l'organisme. Els radicals lliures (coneguts com EROS) són tòxics. Els antioxidants dels sucs ajuden a inhibir l'oxidació produïda pels radicals lliures.