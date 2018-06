Com entretenir-los amb seguretat i tranquil·litat

Cada any per aquestes dates, milions de progenitors d'aquest país es troben amb el mateix problema: què fem amb els nens a l'estiu? La solució és tan fàcil com deixar-los idiotitzats davant el televisor. No obstant això, avui en dia aquesta és també la menys intel·ligent de les possibilitats. Encara que, curiosament, aquest estiu dos nous tipus de videojoc han fet acte de presència al nostre país per facilitar la vida als pares entretenint als seus fills. I fent-ho amb seguretat per als xavals i amb una creativitat que sorprendrà qualsevol.

Roblox és el nom de la primera d'aquestes plataformes. Aquest sistema de jocs en línia és totalment gratuït i es basa en un mecanisme fins ara inèdit al nostre país: són els mateixos joves els que han de crear el seu propi videojoc. No cal dir que Roblox ja té milers de títols disponibles, encara que, sens dubte, el més divertit és crear la teva pròpia aventura digital.

Les proves que hem fet han estat sorprenents: els més joves gaudeixen moltíssim amb aquesta plataforma, més fins i tot a l'hora de crear els jocs que a la de jugar amb ells. La personalització dels mons, els personatges o els avatars fan que la seva imaginació desbordada creui les situacions més insospitades. L'èxit de Roblox està sent tal com, als EUA, gairebé la meitat dels nens d'entre 9 i 12 anys dediquen el doble d'hores a aquesta plataforma que a YouTube i Netflix junts.

El sistema permet, a més, que els nens entrin per primera vegada al món de la programació, encara que d'una forma senzilla i realment amena ja que aviat es veuen els resultats. Per si això fos poc, el control parental d'aquesta plataforma és dels més eficients i senzills d'usar que hem vist mai. No falta res. I és gratis, encara que hi ha una opció de pagament.



Nintendo, una vegada més

La icònica companyia de videojocs, «la gran N» com la coneixen alguns, ho ha tornat a fer. Ha sorprès de nou a tot el sector amb un tipus de videojoc tremendament divertit, addictiu, per a totes les edats i que, a més, està basat en els treballs manuals de tota la vida.

Sota el nom de Nintendo Labo ens trobem davant un dels videojocs més originals dels darrers anys. Disponible únicament per al canvi i compost de diferents paquets, aquests videojocs inclouen en la seva enorme caixa una sèrie de dietes de cartó amb els quals s'han de construir els accessoris necessaris per posteriorment jugar als minijocs que inclou el kit -per ara n'hi ha dos, disponible des de 65 ?. Segons la nostra experta beta tester Mia -13 anys-, el millor dels nous videojocs de Nintendo és que «no et donem tota la feina feta» i això fa que «tinguis més cura amb les peces, perquè has construït tu mateix». A més, després d'haver-ho fet amb les teves pròpies mans, «saps com funciona el mecanisme i així s'aprenen coses. És molt guapo».

El veredicte de l'experta és realment inapelable.