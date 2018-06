El FIB espera acostar-se als 50.000 visitants en una edició que lluitarà contra el sexisme

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) espera congregar en la seva vint-i-quatrena edició, que se celebrarà entre els pròxims dies 19 i 22 de juliol, prop de 50.000 persones, el seu màxim aforament. La cita musical comptarà enguany amb la participació de bandes com The Killers, Pet Shop Boys, The Vaccines o Belle & Sebastian. Segons va explicar ahir el seu director, Melvin Benn, el festival té una capacitat de 50.000 persones a la qual espera «acostar-se». A més, va donar a conèixer noves iniciatives, com la celebració d'un partit de futbol benèfic -en col·laboració amb el Vila-real CF i el grup The Vaccines- o el donatiu de 10 euros que hauran de pagar tots els convidats i que es destinaran a Creu Roja i Save the Children. A més, Benn va anunciar que el FIB és també instal·larà un punt violeta contra els comportaments sexistes en col·laboració amb Creu Roja. D'aquesta manera, es pretén aprofundir en la sensibilització sobre «el tema del comportament masclista, assetjament i violència de gènere», un fet que li «preocupa personalment», va voler remarcar el responsable.